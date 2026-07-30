Mejora el incendio de Valdelaloba, pero el de Veguellina mantiene a 300 personas evacuadas

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Ponferrada (León), 30 jul (EFE).- La evolución de los incendios forestales en la comarca leonesa del Bierzo ofrece este jueves un balance desigual: mientras el incendio de Valdelaloba, en el municipio de Toreno, ha mejorado su situación y ha sido rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, el de Veguellina, en Villafranca del Bierzo, preocupa y mantiene activado el IGR-2 con 300 vecinos evacuados.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha vuelto a reunirse durante la tarde para analizar la evolución del incendio de Veguellina y mantener las medidas de protección a la población.

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Por precaución, permanecen evacuadas las localidades de Moreda, con 40 vecinos desalojados; San Martín de Moreda, con 60; San Pedro de Olleros, con 175; Prado de la Somoza, cuyos 20 habitantes continúan fuera de sus viviendas, y Valle de Finolledo, donde aún no se ha concretado el número de personas afectadas.

Los vecinos de Moreda, San Martín de Moreda, Valle de Finolledo y San Pedro de Olleros pueden ser atendidos en el polideportivo de Cacabelos, habilitado como centro de acogida, mientras que para los evacuados de Prado de la Somoza continúa operativo el pabellón de Villafranca del Bierzo.

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La mejor noticia de la jornada llega desde el incendio de Valdelaloba, cuya evolución favorable ha permitido rebajar su nivel de gravedad de IGR 2 a IGR 1.

Esta mejoría ha hecho posible que los vecinos de Valdelaloba y Pradilla hayan podido regresar a sus viviendas, tras permanecer desalojados de forma preventiva.

También mejora la situación del fuego de La Utrera, que ha quedado rebajado a IGR 0, reflejando una evolución favorable del operativo de extinción.

A pesar de estas mejoras, el incendio de Veguellina continúa concentrando el mayor despliegue de medios en la provincia, con la participación de efectivos de la Junta de Castilla y León, del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y las brigadas de refuerzo, en un esfuerzo por estabilizar un incendio que sigue amenazando varias localidades de la zona. EFE

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mig/rjh/acm