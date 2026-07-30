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La mitad de los brasileños culpa al equipo y no a Ancelotti de eliminación en el Mundial

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São Paulo, 30 jul (EFE).- La eliminación de la selección brasileña en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 recayó con mayor fuerza sobre los futbolistas que sobre el entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, según revela una encuesta de la firma Datafolha realizada tras el torneo en Norteamérica y divulgada este jueves.

Un 47 % de los encuestados señaló a los jugadores de la Canarinha como los principales responsables de la prematura despedida en el torneo.

En tanto, el cuerpo técnico encabezado por el técnico italiano fue considerado el principal culpable por un 22 %, mientras que un 18 % apuntó directamente a la cúpula directiva de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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El estudio reflejó el desencanto popular luego de que Brasil hubiera caído en la fase de octavos por primera vez desde 1990, en esta ocasión frente a la selección de Noruega.

Para el 36 % de los brasileños, el desempeño del equipo nacional estuvo "muy por debajo" de sus expectativas, y para un 24 % se situó "un poco por debajo".

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En contraste, un 5 % calificó el resultado como "un poco por encima" de lo esperado y un 3 % como "muy por encima".

A pesar de la caída temprana, la labor de Ancelotti fue calificada como "mala o pésima" por únicamente el 32 % de los entrevistados.

El desgaste del italiano resulta inferior al registrado por sus antecesores en situaciones similares.

Como Tite, que acumuló una percepción negativa del 38 % tras el Mundial de 2022 y del 37 % después del torneo de 2018; o la de Dunga, que fue del 36 % tras la eliminación en cuartos de final en 2010.

La del técnico Luiz Felipe Scolari fue del 49 % luego del 7-1 de Alemania en la semifinal de la Copa del Mundo de 2014.

A pesar del margen de tolerancia del público, la percepción sobre la gestión de Ancelotti sí sufrió una erosión significativa tras el torneo.

Entre abril y julio, la desaprobación de su trabajo saltó del 12 % al 32 %, mientras que la evaluación positiva ("excelente o buena") cayó del 28 % al 22 %.

El italiano llegó a la Copa del Mundo de este año con su contrato renovado hasta 2030, una decisión que cuenta con la aprobación del 51 % de los encuestados, frente a un 37 % que se opone a su permanencia en el banquillo.

El sondeo se llevó a cabo los días 22 y 23 de julio mediante entrevistas a 2.004 personas mayores de 16 años, y cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. EFE

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