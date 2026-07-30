Fin de emergencia nacional en Ávila y Madrid, aunque continúan ardiendo Zamora y Castellón

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Madrid, 30 jul (EFE).- Este jueves ha finalizado la emergencia nacional por los fuegos de Ávila y Madrid, que han arrasado unas 70.000 hectáreas, aunque continúan ardiendo varios puntos de España, con mayor gravedad en Zamora y Castellón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rebajado de 3 a 2 el nivel de gravedad de los grandes incendios del centro peninsular por lo que la gestión de los siniestros pasa ahora a titularidad autonómica.

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Pese a que la emergencia nacional ya ha finalizado, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de Protección Civil continuarán trabajando contra el fuego activo sobre el terreno.

El de Burgohondo (Ávila) presenta un perímetro "casi consolidado" con "poca llama viva o nula", aunque se mantendrá una vigilancia permanente para evitar reproducciones y posibles saltos del fuego.

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Ahora, el trabajo de los efectivos de emergencias se centra en el fuego de Fermoselle (Zamora), que ha quemado en 24 horas cerca de 11.000 hectáreas y ha alcanzado un perímetro de 75 kilómetros; y en el de la Vall d'Uixó (Castellón) que ha quemado ya 9.644 hectáreas y mantiene a 7.000 personas confinadas.

Los medios de extinción centran los trabajos en evitar que el fuego, que ha quemado alrededor de 11.000 hectáreas, pueda llegar al cañón del Tormes y al del Duero y en reforzar las labores ante las previsiones de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora previstas.

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Más de treinta cuadrillas de extinción y dotaciones de parques de bomberos de cuatro provincias españolas y de Serbia participan sobre el terreno.

De los 75 kilómetros de perímetro del incendio, la situación más complicada se presenta en uno de los flancos que llega al entorno de la localidad de Mámoles, ya que a través de ese pueblo puede adentrarse en una zona de barrancos del tramo del Duero fronterizo con Portugal.

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El director técnico de extinción del operativo de la Junta de Castilla y León, Raúl de la Fuente, sobre posibles realojos de algunas de las catorce poblaciones evacuadas, ha indicado que habrá que esperar aún a conocer la evolución del incendio.

Las tareas de extinción del incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó, que ha quemado ya 9.644 hectáreas, avanzan pero sin permitir aún darlo por estabilizado, aunque las circunstancias sí permiten que un millar de vecinos de seis localidades hayan vuelto este jueves a sus casas.

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La mejoría ha permitido la vuelta a casa de los vecinos y vecinas de tres nueva localidades: Alfondeguilla, Chóvar y Sueras.

El director del Puesto de Mando Avanzado, Fernando Kindelan, ha señalado que el incendio "evoluciona bien" con aproximadamente un 70 % del perímetro consolidado.

El incendio de La Mierla (Guadalajara), que comenzó hace dos semanas y que ha afectado a unas 32.000 hectáreas según las últimas estimaciones, podría darse por controlado en un par de días, una vez pase la ola de calor y los focos en la zona norte se aminoren.

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Así lo ha señalado a EFE el jefe del Servicio de Incendios del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam) en Guadalajara, Miguel Aguilar.

El siniestro es de "magnitud sin precedentes", según la ONG SEO/BirdLife, pues "compromete gravemente" la riqueza ecológica y ornitológica de la zona".

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como los presuntos responsables del inicio del incendio en Almorox (Toledo), aunque han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición de la autoridad judicial, que les ha impuesto medidas cautelares como la prohibición de salir del país.

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Fuentes de la investigación han informado a EFE de que los dos hombres detenidos son vecinos de Almorox, de 51 y 42 años, y de que, al parecer, estaban haciendo trabajos que no estaban permitidos en una parcela de origen forestal.

Dicho incendio ha descendido ya a situación operativa nivel 0 y, tras calcinar 900 hectáreas de la provincia antes de unirse a otro foco en la Comunidad de Madrid, no requiere efectivos del Infocam trabajando sobre el terreno.

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Además, en León, un joven de 22 años ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de uno de los focos del incendio que afecta a Castropodame y ha ingresado en prisión.

Igualmente en León, en Veguellina, el fuego en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 ha provocado la presencia de la UME y se ha ampliado a cinco el número de núcleos en evacuaciones preventivas.

Efectivos del dispositivo contra incendios forestales en Andalucía, Plan Infoca, trabajan por tierra y aire en la extinción de un fuego declarado en el paraje Pantano José Torán de La Puebla de los Infantes (Sevilla).

Por su parte, la Consellería de Medio Rural ha dado por controlado este mediodía el incendio que comenzó el miércoles en el municipio lucense de Ourol, en A Mariña, al igual que ya lo había hecho en las últimas horas con el de Taboada, en la zona sur de Lugo, y Monfero, en A Coruña, que afecta parcialmente al Ayuntamiento de Guitiriz (Lugo). EFE