El Granada incorpora a la central Jenni López, cedida por el Tenerife

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Granada, 30 jul (EFE).- El Granada ha incorporado a la joven central Jenni López, que llega cedida por el Tenerife y es el undécimo refuerzo del equipo rojiblanco de cara a su cuarta campaña consecutiva en la Liga F.

El acuerdo entre el Granada y el Tenerife para el préstamo de la central fue anunciado por el club andaluz en un comunicado y será vigente para la próxima temporada.

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Jenni López, de 21 años, se formó en el Real Unión de Tenerife antes de dar el salto en 2022 al Real Betis Féminas, con el que debutó en la Liga F al alternar presencia en el primer equipo verdiblanco y su filial de Segunda Federación.

En 2023 recaló en el Atlético de Madrid, donde pasó dos campañas con su equipo filial en Primera RFEF, mientras que el pasado curso fichó por el CD Tenerife, en cuyo filial fue pieza fundamental para conseguir el quinto puesto en la categoría de plata, además de jugar también en la Liga F con el primer equipo.

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Jenni López, internacional sub-19 con España, es la undécima incorporación del Granada para su cuarta campaña consecutiva en la Liga F tras las llegadas de la centrocampista Elene Guridi cedida por la Real Sociedad, de la atacante Raquel Gil (Alavés), la portera Yohana Gómez (Deportivo), la extremo holandesa Welma Fon (DUX Logroño), la central Tere Mérida (Levante), la lateral Paula Perea (Espanyol), la centrocampista Daniela Miñambres (Atlético de Madrid), las delanteras Naiara Sanmartín e Iris Ashley, cedidas por el Real Madrid, y la centrocampista estadounidense Maya Evans. EFE

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