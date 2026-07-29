Vox vincula la política migratoria "irresponsable" con los cadáveres hallados en Málaga

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Málaga, 29 jul (EFE).- El líder de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha vinculado este miércoles la política migratoria "irresponsable que alimenta falsas expectativas" con los tres cadáveres hallados este martes en la costa occidental de Málaga.

Gavira ha difundido este mensaje en su perfil de la red social 'X', que acompaña de una captura de información periodística sobre los cuerpos localizados en Estepona y Manilva.

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"Este es también el rostro más terrible de una política migratoria irresponsable que alimenta falsas expectativas y empuja a miles de personas a jugarse la vida en nuestras costas", ha señalado.

Y ha añadido: "Quienes llevan años alentando el efecto llamada deberían explicar también sus consecuencias".

Según Salvamento Marítimo, los cadáveres fueron localizados entre las 14:30 y las 20:30 horas, y todos ellos fueron trasladados por la embarcación Salvamar Gadir al puerto de Estepona.

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Uno de ellos fue encontrado 22 millas al este de Estepona, un segundo en una mejillonera de esta localidad y otro cerca de Manilva, según la Subdelegación del Gobierno.

Los cuerpos podrían corresponder a migrantes que habrían intentado pasar a nado hasta Ceuta y habrían llegado hasta la costa malagueña arrastrados por las corrientes.

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Fuentes de la Guardia Civil han señalado este miércoles a EFE que los tres cadáveres son de varones jóvenes, que rondan la treintena, e iban indocumentados, por lo que aún no han sido identificados. EFE