Vivas insta a PP y PSOE a "ponerse de acuerdo" para legalizar las devoluciones en caliente

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Ceuta, 29 jul (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha instado este miércoles a su partido y al PSOE a que se “pongan de acuerdo” para legalizar las denominadas devoluciones en caliente, al entender que se trata de un asunto de Estado que requiere de ese apoyo.

En declaraciones a los periodistas, Juan Jesús Vivas se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo de principios de este mes que impide que los migrantes que intentan llegar por mar puedan ser entregados a Marruecos, lo que se denomina “rechazo en frontera”, también conocido como “devolución en caliente”.

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Vivas ha dicho que es necesario “modificar” la ley de extranjería para “recuperar el rechazo en frontera”, ya que este “recurso” de la devolución inmediata de los migrantes se “ha perdido por la interpretación” del Tribunal Supremo.

“La sentencia ha desactivado uno de los recursos para rebasar la frontera que tenían los agentes y ahora se tiene que reactivar con una modificación de la ley, para lo cual deben ponerse de acuerdo PP y PSOE porque es un tema de Estado como la frontera, la inmigración y la estabilidad de una ciudad como Ceuta”, ha explicado el presidente autonómico.

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Vivas ha considerado que esta modificación de la ley es “totalmente necesaria” al considerar que “si alguien sabe que es rechazado al momento no se intenta arrojar al mar”, lo cual permitiría aliviar la presión migratoria actual.

Con la sentencia del Supremo, Vivas ha añadido que todos los adultos que entran en Ceuta “piden asilo y es imposible que puedan ser devueltos a su país”. EFE

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