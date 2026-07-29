Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Vivas insta a PP y PSOE a "ponerse de acuerdo" para legalizar las devoluciones en caliente

Guardar

Ceuta, 29 jul (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha instado este miércoles a su partido y al PSOE a que se “pongan de acuerdo” para legalizar las denominadas devoluciones en caliente, al entender que se trata de un asunto de Estado que requiere de ese apoyo.

En declaraciones a los periodistas, Juan Jesús Vivas se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo de principios de este mes que impide que los migrantes que intentan llegar por mar puedan ser entregados a Marruecos, lo que se denomina “rechazo en frontera”, también conocido como “devolución en caliente”.

PUBLICIDAD

Vivas ha dicho que es necesario “modificar” la ley de extranjería para “recuperar el rechazo en frontera”, ya que este “recurso” de la devolución inmediata de los migrantes se “ha perdido por la interpretación” del Tribunal Supremo.

“La sentencia ha desactivado uno de los recursos para rebasar la frontera que tenían los agentes y ahora se tiene que reactivar con una modificación de la ley, para lo cual deben ponerse de acuerdo PP y PSOE porque es un tema de Estado como la frontera, la inmigración y la estabilidad de una ciudad como Ceuta”, ha explicado el presidente autonómico.

PUBLICIDAD

Vivas ha considerado que esta modificación de la ley es “totalmente necesaria” al considerar que “si alguien sabe que es rechazado al momento no se intenta arrojar al mar”, lo cual permitiría aliviar la presión migratoria actual.

Con la sentencia del Supremo, Vivas ha añadido que todos los adultos que entran en Ceuta “piden asilo y es imposible que puedan ser devueltos a su país”. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Diez fuegos activos en el inicio de la ola de calor, con especial cautela en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón)

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | Diez fuegos activos en el inicio de la ola de calor, con especial cautela en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón)

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

También ha afirmado que Leire ha mantenido contacto con la directora del cuerpo, Mercedes González. Al conocer estos detalles, el colaborador contactó con Koldo García

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa

El nuevo letrado será Jaime Campaner, que sustituirá a Antonio Camacho

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

Estados Unidos lanza la “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

ECONOMÍA

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Santiago, Basauri y varios barrios de Gijón y Avilés pasan a ser zonas tensionadas: así se limitarán los alquileres desde este jueves

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026