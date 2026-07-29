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Un colaborador de la Guardia Civil declara ante el juez que Koldo le dijo que Leire Díez podía tener acceso al 'one'

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Daniel Mateo, que se ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz como un colaborador de la Guardia Civil, ha declarado como testigo que el exasesor ministerial Koldo García le dijo que la exmilitante socialista Leire Díez podía acceder al 'one', en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a otros altos cargos del PSOE.

Así se ha expresado Mateo este martes, según han contado fuentes jurídicas a Europa Press, en el marco del 'caso Leire Díez', en el que Pedraz investiga una presunta trama para obstaculizar procesos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista.

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El nombre de Daniel Mateo se conoció a raíz de una declaración realizada por el comandante de la Benemérita Rubén Villalba ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que los agentes plasmaron en un informe.

En ella, Villalba aseguró que Mateo, colaborador de la Jefatura de Información, se encargó organizar y gestionar un local para un encuentro entre Díez y el comandante que tuvo lugar en un bar de Leganés en marzo de 2025.

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Las fuentes jurídicas han relatado que él conoció a Díez a través de Francisco Ortega, un conocido de Mateo y supuesto intermediario de la exmilitante, y que ella le pidió tener una reunión con Villalba.

Cuando Mateo le pidió identificarse, Díez le dijo que trabajaba con Santos Cerdán e insistió en que hablaba en nombre del 'one', una manera de referirse a Pedro Sánchez, según ha constatado la UCO en varios informes. No obstante, ha matizado, la exmilitante nunca se refirió a él como Pedro Sánchez, sino con otras formas como "el uno", Pedro o presidente.

Así, el testigo se puso en contacto con Koldo, a quien conocía, según ha declarado, de la lucha antiterrorista, para preguntarle por Díez. El exasesor, condenado en el 'caso mascarillas', le dijo que la exmilitante era una persona sin cargo en el PSOE, pero que podía tener acceso a altos cargos del PSOE, incluido al propio presidente del Gobierno.

LA SEGURIDAD DE LA REUNIÓN

Según las fuentes jurídicas, acordaron tener la reunión en un día de marzo de 2025 en un restaurante de un polígono de Leganés (Madrid), extremo del que informó a Díez con solo 45 minutos de antelación, y que había instalado cámaras en el establecimiento.

Esa reunión duró unas tres horas, según ha contado, y tomó medidas de seguridad tales como la retirada de los teléfonos o la presencia de varias personas que, ha asegurado, no formaban parte del Cuerpo.

Además de este, Mateo mantuvo otro encuentro con la exmilitante, en el que Díez le aseguró que tenía contacto con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, también imputada. De hecho, según ha relatado ante el juez Pedraz, Leire Díez tuvo una llamada en la que Mateo escuchó una voz femenina a quien la mujer se refería como Mercedes.

El colaborador de la Benemérita ha respondido a la acusación, Fiscalía y la defensa de Díez, han contado las fuentes jurídicas. Le han preguntado si le merecía credibilidad las palabras de la exmilitante, a lo que ha respondido afirmativamente.

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EuropaPress

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