TRAMO, la app de la ONCE que facilita los viajes en metro y tranvía a las personas ciegas

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Madrid, 29 jul (EFE).- La aplicación TRAMO, diseñada por el Centro de Tiflotecnología e Innovación (CTI) de la ONCE para facilitar los desplazamientos en las redes de metro y tranvía a las personas ciegas o con deficiencia visual, cuenta ya con más de 1.500 usuarios en sus dos primeros meses de vida.

"TRAMO nació con el objetivo de cubrir una necesidad y de permitir acceder a la información de las estaciones de metro y tranvía de toda España a las personas con discapacidad visual", ha explicado en declaraciones a EFE la directora del CTI, Carmen Millán.

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De entre las diferentes funcionalidades de esta aplicación destacan el acceso a información sobre incidencias en tiempo real, poder consultar líneas, estaciones y todos sus accesos, conocer los tiempos de llegada de los próximos trenes en cada estación o localizar estaciones cercanas, con indicaciones para llegar a cada acceso.

"Lo que vosotros podéis ver en los mapas de vuestras pantallas, nosotros lo podemos hacer a través de esta aplicación", ha comentado durante una demostración Mónica Montes, instructora de tiflotecnología de la ONCE.

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La función más usada de la aplicación, ha explicado, es la que permite crear rutas entre estaciones, tanto dinámicas (según el estado actual de la red) como estáticas para su uso sin conexión.

De este modo, TRAMO permite hacer un itinerario desde la vivienda del usuario, por ejemplo, hasta su destino, pudiendo escoger entre rutas con "menos trasbordos" o la "más rápida".

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"Ser autónomo es la clave. Depender de otras personas, que seguro que gustosamente nos ayudan, está bien, pero si hacemos las cosas de manera autónoma, mucho mejor", ha asegurado Alberto Baudel, afiliado a la ONCE.

La aplicación permite consultar de forma unificada la información de las redes de estos transportes públicos en las ciudades españolas de Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

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"La tecnología tiene que ser inclusiva y accesible, no una barrera", ha señalado Luis Natalio, delegado de Madrid de la ONCE.

Siendo este el objetivo de la organización, la ONCE ha lanzado también este martes una campaña para que las personas ciegas puedan ver y percibir el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

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Dentro del programa #AstronomíaAccesible, un proyecto del astrofísico Enrique Pérez Montero en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la iniciativa permite comprender y escuchar cómo es un eclipse a través de vídeos y sonidos sincronizados.

"Un gran sol amarillo ocupa el centro de la pantalla y lanza fuertes destellos. Por la izquierda, aparece una bola negra, la luna, que va cubriendo el sol, hasta llegar a taparlo por completo, dejando apenas un hilo en el exterior de ambas circunferencias. Ahora, la luna sale por la derecha realizando el camino de destapar el sol", sonará en los vídeos descriptivos durante el eclipse. EFE

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(foto)