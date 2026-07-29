Sánchez: la evolución de los incendios sigue siendo favorable, aunque con máxima prudencia

Navalcarnero (Madrid), 29 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este miércoles que la evolución de los incendios forestales "continúa siendo favorable, aunque con máxima prudencia" y que ahora mismo se lleva a cabo una tarea de contención para evitar reproducciones.
En una declaración institucional ante los medios en su visita al Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero (Madrid), Sánchez ha señalado que "ahora mismo hay diez incendios activos" en España.
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El presidente ha dicho que, gracias al "extraordinario trabajo" de todos los servicios de emergencia implicados en las tareas de extinción, "la evolución continúa siendo favorable", aunque "con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles".
Sánchez ha avanzado que "las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación" del fuego. EFE
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