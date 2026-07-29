Rüdiger y Endrick se incorporan a las órdenes de Mourinho

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Madrid, 29 jul (EFE).- El futbolista alemán Antonio Rüdiger y el brasileño Endrick, que participaron en el Mundial con sus respectivas selecciones nacionales, se incorporaron este miércoles a la pretemporada de Real Madrid bajo las órdenes de José Mourinho, tras superar con éxito el reconocimiento médico que lleva a cabo el club blanco.

"Rüdiger y Endrick ya han iniciado la pretemporada con el Real Madrid tras su participación en el Mundial. Los dos madridistas acudieron por la mañana a la Ciudad Real Madrid para pasar el reconocimiento médico antes de completar su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Mourinho", informó el Real Madrid en un comunicado.

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El central alemán y el delantero brasileño se suman así a otros internacionales como el turco Arda Güler, el uruguayo Fede Valverde o el neerlandés Denzel Dumfries, recientemente fichado, que ya se entrenan con normalidad con el resto de la primera plantilla del Real Madrid.

Por orden de eliminación mundialista, los siguientes en incorporarse a las órdenes de Mourinho durante esta tercera semana de entrenamientos serán el brasileño Vinicius Jr., el portugués Bernardo Silva -otro de los fichajes-, el marroquí Brahim Díaz y el belga Thibaut Courtois.

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Las otras dos nuevas incorporaciones, el francés Ibrahima Konaté y el español Marc Cucurella, disfrutarán de unos días más de vacaciones, al igual que los internacionales franceses Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni. EFE