Renfe y sindicatos firman el convenio colectivo, que incluye a trabajadores de Rodalies

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Madrid, 29 jul (EFE).- Renfe Viajeros y los sindicatos mayoritarios (Semaf, CCOO y UGT) han firmado el IV convenio colectivo del grupo, con vigencia entre 2025 y 2028, en el que se incluyen también los trabajadores de la nueva empresa de Rodalies de Cataluña (con mayoría del 50,1 % de Renfe).

Fuentes de Semaf han informado a EFE de los términos del convenio, que establece, entre otros puntos, la transformación de una parte del salario variable en fijo para "blindar" los sueldos, la mejora de los adelantos mensuales que pueden percibir y el pago de la formación a los instructores, entre otras medidas.

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, del que depende Renfe, ha destacado en redes sociales que el acuerdo representa un avance para la empresa en la mejora operativa y de eficiencia.

Los otros sindicatos representados en el Comité General de Empresa (CGT y Sindicato Ferroviario, minoritarios) no han firmado por el momento el preacuerdo, que trasladarán a sus órganos de dirección, según figura en el acta de la reunión.

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El acuerdo alcanzado, que se extiende desde 2025 hasta finales de 2028, con posibilidad de una prórroga de un año, establece en materia de salarios las mismas condiciones fijadas por el Gobierno para la función pública (en torno a un 11 % para el periodo del convenio).

Las fuentes destacan que se ha garantizado por escrito que todos los trabajadores de la nueva empresa Rodalies de Cataluña (con mayoría del 50,1 % de Renfe) operen bajo el amparo y protección del convenio colectivo del Grupo Renfe.

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Esto supone "blindar" al personal de Cataluña, asegurando que sus condiciones laborales, salariales y normativas sean exactamente las mismas que las del resto de la plantilla a nivel estatal y evita la fragmentación de la empresa y la pérdida de derechos.

Semaf explica que la transformación de una parte del salario variable en fijo protege los sueldos de las fluctuaciones de producción ante el panorama de obras, líneas cortadas e interrupciones de servicios durante los próximos años, ofreciendo estabilidad salarial asegurada de por vida.

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Tras la firma los trabajadores del grupo tendrán derecho a un adelanto mensual mayor, se contabilizarán todas sus tareas para el cálculo de la parte variable del salario y se desliga el pago variable para mandos intermedios del resultado de terceros.

Se han acordado igualmente medidas de mejora de las categorías y de estabilidad en los puestos así como el pago del 100 % de la formación a los formadores y la inmediata incorporación a la compañía de los nuevos contratados. EFE

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