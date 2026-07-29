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Raphinha se suma a la concentración del Barça en Inglaterra

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Redacción deportes, 29 jul (EFE).- El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' llegó este miércoles a la concentración que el conjunto azulgrana lleva a cabo en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmingham.

Concluidas sus vacaciones después del Mundial, Raphinha debe iniciar la pretemporada con su club, aunque los servicios médicos del conjunto azulgrana previamente deben valorar el estado físico del internacional brasileño, quien volvió a lesionarse en el bíceps femoral de su pierna derecha contra Haití.

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Tras la llegada de Raphinha a la concentración, son cuatro los internacionales que ya están a disposición de Hansi Flick, tras el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que de momento tiene ficha con el filial, el uruguayo Ronald Araujo y el neerlandés Frenkie de Jong.

Estos dos últimos regresaron lesionados de la cita mundialista, aunque Araujo ya ha empezado a trabajar junto al resto de sus compañeros.

Los ocho españoles campeones del mundo, además de Anthony Gordon y Jules Koundé, semifinalistas con Inglaterra y Francia respectivamente, están citados para regresar al trabajo el 12 de agosto. EFE

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