Óscar López justifica que Sánchez no llame a Feijóo: el Gobierno le ha llamado "mil veces" y nunca ha habido acuerdos

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha justificado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no llame a Feijóo para proponerle el Pacto contra la Emergencia Climática que están reclamando al PP, porque "se les ha llamado mil veces a él" y a "todos los portavoces del PP" y su respuesta siempre ha sido la de no llegar a ningún acuerdo.

Así se ha pronunciado hoy el ministro durante una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en la necesidad de que el PP se siente con el Gobierno para alcanzar un pacto de Estado contra la Emergencia Climática y ha vuelto a reiterar al partido de Feijóo de que una gran oportunidad para diferenciarse de Vox.

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Al ser preguntado por la contradicción de que Sánchez diga que no va a llamar a Feijóo a pesar de que públicamente se le está proponiendo el citado pacto de Estado desde el Gobierno, Óscar López ha espetado: "Se les ha llamado mil veces a él, a todos los portavoces del PP con todos los asuntos y hasta ahora siempre la respuesta ha sido la misma, no han dado un tregua, no han dado un solo acuerdo, no se han diferenciado nunca de Vox".

Dicho esto, ha recalcado que se trata de una "oportunidad de oro" para que el PP haga "algo razonable por una vez en la vida, que es sentarse y alcanzar acuerdos" tras hacer un análisis de los datos, sobre qué medios tienen las administraciones, los que hacen falta o cómo mejorar la limpieza de los montes, la extinción de incendios o la coordinación.

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FEIJÓO SE ESCAMOTEA DE SUS OBLIGACIONES

En su opinión, el presidente del PP se está "escamoteando" de la obligación por la que cobra y ha defendido que se pueda alcanzar un pacto aunque el ministro haya acusado a la presidenta de la comunidad de Madrid de ser puro "odio" y haya dicho que Feijóo es un líder de "tercera regional".

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Al ser preguntado si en este escenario le parece viable comenzar una negociación con el PP, a lo que Óscar López ha dicho que "debería serlo" porque considera que "no es incompatible la crítica política con abordar los temas de fondo".

Y en lugar de centrarse en las críticas que él ha hecho sobre los líderes de la oposición, ha señalado las que hace la oposición sobre el Gobierno alegando que "no es incompatible" que el PP "discrepe" o "critique" al Gobierno con "alcanzar un acuerdo".

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"No es incompatible que el Partido Popular discrepe de algunas cosas con el Gobierno y que pueda criticar con que, uno, no hace falta insultar, no hace falta sembrar odio todos los días, y dos, hay que saber priorizar y hay que saber que hay asuntos importantes", ha argumentado.

Dicho esto, el ministro ha seguido criticando al PP asegurando que hace una oposición de "demolición" y que es "absolutamente incapaz de poner una alternativa encima de la mesa". "Simplemente se dedica a sembrar odio todos los días y a copiar los discursos, las políticas y las propuestas de Vox", ha recalcado.

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