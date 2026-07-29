Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Los incendios disparan contaminación por partículas y ozono, alerta Ecologistas en Acción

Guardar

Madrid, 29 jul (EFE).- Los incendios forestales vinculados a las últimas dos olas de calor dispararon los niveles de partículas respirables (PM10), partículas finas (PM2,5) y ozono troposférico, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, ha advertido Ecologistas en Acción en un comunicado facilitado este miércoles.

Según los datos de la ong, en las últimas semanas las estaciones de control de la contaminación situadas en torno a los fuegos en las provincias de Ávila, Guadalajara, Madrid, Toledo o Soria han certificado registros que superaron los umbrales diarios de alerta establecidos por la normativa para las partículas PM10 (80 microgramos por metro cúbico, ug/m3) y PM2,5 (50 ug/m3), debido a las emisiones de la combustión al aire libre de la biomasa forestal.

PUBLICIDAD

Su análisis señala que la peor situación se registra actualmente en las estaciones de control de la contaminación de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, entre Ávila, Madrid y Toledo, donde desde al menos el domingo se están alcanzando unas concentraciones medias diarias de hasta 100 ug/m3 de ambos tipos de partículas.

La organización ecologista añade que en los últimos días se superó una docena de veces el umbral horario de información a la población por ozono, establecido por normativa en 180 ug/m3, en las estaciones de El Atazar y Guadalix de la Sierra (Madrid); Illescas, Los Yébenes y Toledo (Castilla-La Mancha); y Soria (Castilla y León).

PUBLICIDAD

El comunicado destaca también el caso del área metropolitana de Barcelona, donde el 8 de julio se llegó a superar durante dos horas el umbral horario de alerta por ozono, establecido por la normativa en 240 ug/m3, en la estación de Badalona, precedida de otras cuarenta superaciones del umbral de información en diversas estaciones.

Además de partículas y ozono, la quema de montes está emitiendo grandes cantidades de los cancerígenos hidrocarburos aromáticos policíclicos,"que ni siquiera se están midiendo en la actualidad", añade.

Estos datos suman a "los desastrosos efectos ecológicos y sociales de los incendios forestales" un impacto "severo sobre la salud" de los cientos de miles de personas expuestas a la "pésima" calidad del aire que en estos días se respira en los territorios próximos.

Ecologistas en Acción recuerda que las autoridades autonómicas están obligadas a adoptar "medidas excepcionales e inmediatas", además de advertir a la población de que se proteja evitando cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre, única información, según añaden, que en estos días están difundiendo la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid "por canales a todas luces insuficientes".

También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio, pero "carecen de planes de acción a corto plazo para actuar frente a episodios de mala calidad del aire", pese a que, concluyen, "debían haberse dotado de uno adaptado al plan marco estatal hace tres años y medio". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Helicópteros españoles vigilan a Rusia por primera vez: el Ejército del Aire incorpora a los NH-90 a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

Este despliegue responde a la creciente preocupación por la seguridad en el este de Europa

Helicópteros españoles vigilan a Rusia por primera vez: el Ejército del Aire incorpora a los NH-90 a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el ‘caso Leire Díez’ tras cambiar de criterio sobre su presunto papel en las presiones a la UCO

El exresponsable del Instituto Armado deberá declarar como investigado el próximo 10 de septiembre después de que el instructor revirtiera su decisión inicial y ordenara nuevas diligencias en la causa

El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el ‘caso Leire Díez’ tras cambiar de criterio sobre su presunto papel en las presiones a la UCO

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior da por estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid y pone fin a varios confinamientos

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | Interior da por estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid y pone fin a varios confinamientos

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil en el ‘caso Leire Díez’ y le cita a declarar el 10 de septiembre

El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil en el ‘caso Leire Díez’ y le cita a declarar el 10 de septiembre

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

ECONOMÍA

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Santiago, Basauri y varios barrios de Gijón y Avilés pasan a ser zonas tensionadas: así se limitarán los alquileres desde este jueves

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026