Los incendios disparan contaminación por partículas y ozono, alerta Ecologistas en Acción

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Madrid, 29 jul (EFE).- Los incendios forestales vinculados a las últimas dos olas de calor dispararon los niveles de partículas respirables (PM10), partículas finas (PM2,5) y ozono troposférico, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, ha advertido Ecologistas en Acción en un comunicado facilitado este miércoles.

Según los datos de la ong, en las últimas semanas las estaciones de control de la contaminación situadas en torno a los fuegos en las provincias de Ávila, Guadalajara, Madrid, Toledo o Soria han certificado registros que superaron los umbrales diarios de alerta establecidos por la normativa para las partículas PM10 (80 microgramos por metro cúbico, ug/m3) y PM2,5 (50 ug/m3), debido a las emisiones de la combustión al aire libre de la biomasa forestal.

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Su análisis señala que la peor situación se registra actualmente en las estaciones de control de la contaminación de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, entre Ávila, Madrid y Toledo, donde desde al menos el domingo se están alcanzando unas concentraciones medias diarias de hasta 100 ug/m3 de ambos tipos de partículas.

La organización ecologista añade que en los últimos días se superó una docena de veces el umbral horario de información a la población por ozono, establecido por normativa en 180 ug/m3, en las estaciones de El Atazar y Guadalix de la Sierra (Madrid); Illescas, Los Yébenes y Toledo (Castilla-La Mancha); y Soria (Castilla y León).

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El comunicado destaca también el caso del área metropolitana de Barcelona, donde el 8 de julio se llegó a superar durante dos horas el umbral horario de alerta por ozono, establecido por la normativa en 240 ug/m3, en la estación de Badalona, precedida de otras cuarenta superaciones del umbral de información en diversas estaciones.

Además de partículas y ozono, la quema de montes está emitiendo grandes cantidades de los cancerígenos hidrocarburos aromáticos policíclicos,"que ni siquiera se están midiendo en la actualidad", añade.

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Estos datos suman a "los desastrosos efectos ecológicos y sociales de los incendios forestales" un impacto "severo sobre la salud" de los cientos de miles de personas expuestas a la "pésima" calidad del aire que en estos días se respira en los territorios próximos.

Ecologistas en Acción recuerda que las autoridades autonómicas están obligadas a adoptar "medidas excepcionales e inmediatas", además de advertir a la población de que se proteja evitando cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre, única información, según añaden, que en estos días están difundiendo la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid "por canales a todas luces insuficientes".

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También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio, pero "carecen de planes de acción a corto plazo para actuar frente a episodios de mala calidad del aire", pese a que, concluyen, "debían haberse dotado de uno adaptado al plan marco estatal hace tres años y medio". EFE