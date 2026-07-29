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La ONCE bate récords con 80.000 profesionales y un aumento del 3,4 % de las ventas en 2025

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Madrid, 29 jul (EFE).- El grupo social ONCE cerró el ejercicio de 2025 con 80.000 profesionales en plantilla, el 60 % de ellos personas con discapacidad, lo que le sitúa como el tercer mayor empleador de España, además de registrar un aumento del 3,4 % en las ventas de sus loterías sociales.

"Es un logro que se ha construido gracias y junto con la ciudadanía, que día a día ha demostrado que confía en nosotros y que sigue confiando", ha explicado este martes la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, María Teresa Rodríguez, durante la presentación del informe anual.

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El grupo incorporó a su plantilla en 2025 a 47.000 personas con discapacidad y a 33.000 sin discapacidad, dentro de un modelo de "inclusión global" que además integra 36.000 mujeres, el 45 % del total.

El delegado de la ONCE en Madrid, Luis Natalio, ha asegurado que el hito era "inimaginable" hace unos años: "80.000 personas trabajando en igualdad, en equidad, con inclusión y con diversidad, con un puesto de trabajo digno, sostenible y bien valorado".

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Durante 2025, la organización social sumó 2.642 nuevos puestos de trabajo netos, en un proceso de rejuvenecimiento de la plantilla, con un crecimiento del empleo de un 3,4 %, por encima del 2,7 % estatal.

En la Comunidad de Madrid se crearon 859 empleos y se convirtieron en indefinidos 132 contratos de vendedores de lotería.

Este crecimiento del empleo circuló en paralelo a la mejora de los ingresos: el Grupo incrementó un 3,4 % las ventas de sus loterías sociales, seguras y responsables hasta los casi 3.000 millones de euros.

Además, Ilunion, el grupo de empresas de la ONCE, aumentó su facturación un 9,6 % hasta los 1.443 millones de euros, y la Fundación ONCE logró captar fondos hasta cerca de los 154 millones para repartir íntegramente en proyectos destinados al sector de la discapacidad.

La organización también generó más de 13.000 empleos exclusivamente ocupados por personas con discapacidad en terceras empresas, organizaciones o administraciones.

Otro dato destacado es la atención a 186 personas extranjeras adultas residentes en España con graves problemas de visión, y a los 721 niños con esas mismas condiciones, de más de 70 nacionalidades distintas.

Rodríguez ha explicado que la labor de la ONCE tiene actualmente como eje el uso de las tecnologías accesibles y como éstas "facilitan la vida de las personas ciegas".

"El braille apareció casi cuatro siglos después que la imprenta. Fueron cuatro siglos de oscuridad y de no poder acceder a la comunicación por parte de las personas ciegas", ha señalado, y ha advertido que, desde el Grupo Social ONCE no van a permitir que ocurra lo mismo con las nuevas tecnologías o con la inteligencia artificial.

Por ello, la organización impulsa iniciativas como la tiflotecnología, la adaptación de la tecnología para personas con discapacidad visual, o la aplicación TRAMO, diseñada para ofrecer información accesible y actualizada sobre las redes de metro y tranvía, facilitando los desplazamientos de las personas ciegas o con deficiencia visual. EFE

(foto)

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