La Euroliga 2026-2027 empezará el 24 de septiembre y coronará al campeón el 30 de mayo

Guardar

Barcelona, 29 jul (EFE).- La Euroliga 2026-2027 dará comienzo el próximo 24 de septiembre, con la disputa de seis partidos, y se cerrará el 30 de mayo con la final, según se anunció este miércoles.

El formato de competición se mantiene, con 20 equipos que disputarán una liguilla de todos contra todos (38 partidos en la temporada regular), la disputa de un 'play-in' que otorga las dos últimas plazas antes de las cuatro series de eliminatorias al mejor de cinco partido partidos.

PUBLICIDAD

Uno de los protagonistas del nuevo curso será la entrada del Besiktas de Estambul en sustitución del AS Mónaco. Precisamente los turcos recibirán al Valencia Basket en su partido inaugural el 25 de septiembre.

Un día antes, el 24 de septiembre, la temporada arrancará con seis partidos, entre los más destacados, el Dubai Basketball recibe al Real Madrid, mientras que el Hapoel IBI Tel Aviv abre su campaña en casa frente al FC Bayern Múnich.

PUBLICIDAD

El Barça recibirá al Anadolu Efes Estambul y el vigente campeón, el Olympiacos El Pireo, comienza la defensa de su título a domicilio contra el Kosner Baskonia.

La primera noche incluye los siguientes partidos: Estrella Roja-Zalguiris Kaunas, ASVEL-Maccabi Tel Aviv y Panathinaikos Atenas frente al Paris Basketball. La jornada 1 se completará el viernes con los encuentros Fenerbahce-Virtus Bolonia y el Partizan de Belgrado que recibirá al Armani Olimpia Milán.

PUBLICIDAD

La liga regular se prolongará entre el 24 de septiembre y el 16 de abril. La clasificación final determinará qué seis equipos acceden directamente a las eliminatorias y qué cuatro se disputarán las dos plazas restantes en el 'play-in', programados para el 20 y 23 de abril.

Las eliminatorias al mejor de cinco se disputarán desde el 27 de abril hasta el 12 de mayo y la Final a Cuatro se jugará del 28 al 30 de mayo. En total, unos 380 partidos. EFE

PUBLICIDAD