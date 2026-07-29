La Audiencia de Granada archiva la causa contra la nueva gerente del SAS por prevaricación y acoso laboral

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La Audiencia de Granada ha acordado el archivo de la causa contra la nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), María de los Ángeles García Rescalvo, por presunta prevaricación y acoso laboral durante su etapa de gestión en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

En un auto fechado el 27 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por la defensa de García Rescalvo y revoca la resolución del Juzgado de instrucción 9 de Granada que acordó procesarla por estos dos delitos, dejándola a las puertas del juicio.

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En su lugar, el tribunal granadino ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, resolución contra la que no cabe recurso y que por tanto ya es firme.

El asunto gira en torno al proceso de selección del jefe de Servicio de Urología del centro hospitalario --una plaza que fue desconvocada temporalmente en 2020 con motivo del covid-- y a varios expedientes disciplinarios abiertos contra el aspirante a esta plaza, que es quien llevó a los tribunales este asunto, según detallan a Europa Press fuentes del caso.

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La Audiencia de Granada no comparte las consideraciones del juez de instrucción que procesó a la nueva gerente del SAS por prevaricación y acoso laboral al entender que de las diligencias practicadas en la causa no permiten atribuirle la comisión de estos delitos.

La Sala incide en que el momento en que se produjo la retirada de la plaza a la que aspiraba el querellante fue "especialmente complejo desde la perspectiva de la gestión" debido a la crisis sanitaria de la Covid-19.

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Una "situación excepcional", recuerda el tribunal, que dio lugar, tras un primer periodo de estado de alarma desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de dicho año, donde hubo suspensión de plazos administrativos, y a una segunda declaración de estado de alarma el 25 de octubre de 2020.

"De ahí pues que el dictado de la resolución que se dice prevaricadora cinco días antes de tal declaración, sin duda alguna refuerza la justificación ofrecida en la misma sobre un cambio sobrevenido de circunstancias que habría motivado la retirada de la plaza inicialmente convocada", advierte la Audiencia Provincial.

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A ello suma que las pruebas practicadas avalan las explicaciones ofrecidas por la entonces directora gerente del Virgen de las Nieves "tanto en relación al volcado de esfuerzos del centro hospitalario en la atención del Covid, como en cuanto a los hándicaps presupuestarios que presentaba la dotación de la plaza".

De este modo, el tribunal señala que "aunque lo deseable" hubiese sido que la resolución dictada por García Rescalvo fuera más "exhaustiva" en cuanto a las motivaciones para suspender la plaza, ello no permite afirmar que contraviniera la legalidad, que ella la hubiera dictado sabiendo que era "contraria a derecho" o que su objetivo fuera hacer valer su voluntad particular.

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Todo ello además teniendo en cuenta que el querellado se postuló al puesto una vez ya se había adoptado (aunque no publicado) la resolución "desconvocando" la plaza y de que la convocatoria de la nueva plaza era competencia de la Dirección General en materia de personal del Servicio Andaluz de Salud y no de ella como Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

También rechaza la Sección Segunda de la Audiencia de Granada que la actual gerente del SAS, que ha estado representada en este proceso por el letrado José Antonio Rodríguez Alaminos, pudiera incurrir en un delito de acoso laboral.

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Y es que de las diligencias practicadas no se desprende "la existencia de un verdadero trato hostil o vejatorio" por parte de la entonces directora gerente del Virgen de las Nieves contra el querellante en el ámbito de su actividad laboral.

"Pero menos aún que la actuación de hostigamiento o humillación que se predica de aquella hubiese acontecido de forma reiterada o sistemática", agrega el tribunal granadino.

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