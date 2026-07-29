Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Interior licita la compra de tres autobuses blindados por 1,15 millones de euros

Imagen DYYGGY6YCRGNRP7VWKIDLEQXEY
Guardar

La División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía ha sacado a licitación el suministro de tres autobuses securizados por un valor estimado de 1.159.000 euros. Los autobuses están ideados para el "traslado de extranjeros" a la Dirección General de la Policía y participa de una finananción con fondos europeos, según consta en el BOE.

El contrato se divide en dos lotes: el primero, para dos autobuses grandes securizados y el segundo, para un autobús mediano también securizado.

La adjudicación se resolverá en función de dos criterios: el precio, con una ponderación del 90%, y la ampliación de la garantía, con el 10% restante. Un mismo licitador podrá optar a la adjudicación de los dos lotes y el contrato tendrá una duración de 210 días.

PUBLICIDAD

La licitación entra dentro de un proyecto de financiación con fondos europeos, en concreto con cargo al Programa Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), orientado al Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV).

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de forma electrónica hasta las 12,00 horas del 1 de septiembre, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

PUBLICIDAD

La apertura de las ofertas económicas se realizará el 10 de septiembre en la sede de la División Económica y Técnica, en Madrid.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Diez fuegos activos en el inicio de la ola de calor, con especial cautela en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón)

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | Diez fuegos activos en el inicio de la ola de calor, con especial cautela en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón)

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

También ha afirmado que Leire ha mantenido contacto con la directora del cuerpo, Mercedes González. Al conocer estos detalles, el colaborador contactó con Koldo García

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa

El nuevo letrado será Jaime Campaner, que sustituirá a Antonio Camacho

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

Estados Unidos lanza la “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

ECONOMÍA

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Santiago, Basauri y varios barrios de Gijón y Avilés pasan a ser zonas tensionadas: así se limitarán los alquileres desde este jueves

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026