Interior licita la compra de tres autobuses blindados por 1,15 millones de euros

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La División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía ha sacado a licitación el suministro de tres autobuses securizados por un valor estimado de 1.159.000 euros. Los autobuses están ideados para el "traslado de extranjeros" a la Dirección General de la Policía y participa de una finananción con fondos europeos, según consta en el BOE.

El contrato se divide en dos lotes: el primero, para dos autobuses grandes securizados y el segundo, para un autobús mediano también securizado.

La adjudicación se resolverá en función de dos criterios: el precio, con una ponderación del 90%, y la ampliación de la garantía, con el 10% restante. Un mismo licitador podrá optar a la adjudicación de los dos lotes y el contrato tendrá una duración de 210 días.

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La licitación entra dentro de un proyecto de financiación con fondos europeos, en concreto con cargo al Programa Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), orientado al Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV).

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de forma electrónica hasta las 12,00 horas del 1 de septiembre, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

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La apertura de las ofertas económicas se realizará el 10 de septiembre en la sede de la División Económica y Técnica, en Madrid.