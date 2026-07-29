El incendio de Vall d'Uixó sigue sin control y ha quemado 9.300 hectáreas en 81 kilómetros

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La Vall d'Uixó (Castellón), 29 jul (EFE).- El incendio forestal que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) sigue sin control, ya que hay aún "alguna zona de llama", por lo que este miércoles se va a trabajar en intentar asegurar el perímetro, que es de 81 kilómetros, mientras que se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Así lo han explicado tras la primera reunión de la jornada del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio, que cumple hoy cinco días, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el director del PMA, Fernando Kindelan, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la ministra de Ciencia, Diana Morant.

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Más 1.200 profesionales trabajan coordinados en este incendio -de ellos 352 sobre el terreno- y está previsto que más de 30 medios aéreos se incorporen a lo largo del día a las tareas de extinción, ya que las condiciones meteorológicas lo están permitiendo, sobre todo en el flanco oeste, en la zona de Tales y Alfondeguilla. EFE

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