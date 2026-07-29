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El incendio de Vall d'Uixó avanza sin control y con rebrotes pero con menos confinamientos

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Valencia, 29 jul (EFE).- El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este miércoles su quinta jornada de lucha contra un fuego que avanza aún sin control tras arrasar ya 10.000 hectáreas y que ayer sufrió varios rebrotes, aunque también permitió desconfinar parcialmente tres municipios.

Está previsto que a primera hora despeguen los medios aéreos para las labores de control y extinción, aunque las dos últimas jornadas no pudieron hacerlo hasta la tarde debido a las condiciones meteorológicas y la inversión térmica que impidió combatir las llamas y el humo desde el aire.

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Esa circunstancia provocó este martes nuevos rebrotes vespertinos en zonas como Artana y el eje Alcudia de Veo-Tales, que hasta las 17 horas no pudieron recibir las descargas de los medios aéreos.

El perímetro del incendio se calcula actualmente en 75,5 kilómetros y unas 10.000 personas siguen desalojadas. Anoche se levantó el confinamiento en los núcleos urbanos de La Vilavella (completamente) y Betxí y Onda (parcialmente, a falta de varias urbanizaciones).

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A las 9 horas está convocada una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, tras el cual se ofrecerán los últimos datos actualizados de un incendio que apunta ya a convertirse en uno de los más graves de los últimos años en la Comunitat Valenciana. EFE

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