El incendio de Burgohondo, pendiente del viento y el calor para afianzar el perímetro

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Valladolid, 29 jul (EFE).- El viento, con previsión de rachas de entre 30 y 35 kilómetros por hora, y la cuarta ola de calor del verano centran este miércoles las preocupaciones del amplio operativo que sigue luchando contra el incendio de Burgohondo, en Ávila, el mayor registrado en España, con más de 50.000 hectáreas calcinadas.

Las condiciones de la noche han permitido un trabajo permanente en todo el área del incendio, monitorizada y perimetrada para controlar los puntos calientes, ha explicado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, tras asistir a la reunión matinal del centro de coordinación nacional, que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

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Los vuelos de reconocimiento y vigilancia del incendio permitirán continuar con la segunda fase de la desescalada en los municipios confinados y evacuados, que comenzó ayer tarde, y a lo largo de hoy se adoptarán nuevas medidas para seguir con orden y anticipación en ese proceso.

La consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, María González Corral, ha explicado que los trabajos han sido favorables a lo largo de la noche y que los equipos de extinción siguen monitorizando el fuego para reaccionar ante cualquier cambio.

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Tras la vuelta a casa en algunos municipios de ayer tarde, la consejera ha pedido paciencia y comprensión a todos los confinados y evacuados para velar por su seguridad.

En las próximas horas, ha dicho, habrá que ver la evolución de la ola de calor y garantizar el abastecimiento de agua para que el retorno se produzca en las mejores condiciones posibles.

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González Corral ha anticipado que mañana el Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobará medidas y ayudas de recuperación de la zona afectada.

La noche ha transcurrido sin incidencias relevantes en el incendio de Burgohondo, con los distintos operativos centrados en labores de consolidación y aseguramiento del perímetro para afianzar la evolución favorable observada en las últimas jornadas.

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Para hoy, la previsión meteorológica apunta a vientos de componente sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 30-35 kilómetros por hora, han recordado desde la Delegación del Gobierno en la comunidad.

Aunque no se prevén condiciones especialmente favorables para fenómenos convectivos, no se descarta cierta inestabilidad atmosférica a partir de las dos de la tarde, con una humedad relativa que se situará en torno al 25 %.

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Por ello, los equipos de extinción se mantendrán especialmente vigilantes en el frente oeste del incendio (zona de Mijares) y en la zona de Cebreros, donde la evolución del viento será uno de los factores a seguir.

El adjunto al director de extinción del operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León, Francisco Bolaños, ha trasladado esta mañana en un comunicado de audio que la noche ha sido "muy tranquila" y el fuego no se ha movido "ni un centímetro".

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Bolaños ha explicado que los trabajos se centrarán en la estabilización del incendio, que tiene 180 kilómetros de perímetro.

Se espera "mucho calor, baja humedad relativa y algo de viento", por lo que será una "jornada adversa", ha añadido.

Bolaños teme que las altas temperaturas puedan provocar una reactivación del incendio en algún punto. EFE

(foto)