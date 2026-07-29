El incendio de Burgohondo afronta una jornada adversa, pero no se ha movido esta noche

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Valladolid, 29 jul (EFE).- El incendio de Burgohondo, en Ávila, el mayor de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas calcinadas, no se ha movido "ni un centímetro" durante la noche, aunque afronta una jornada adversa por la subida de las temperaturas y el operativo se centrará en estabilizar su perímetro de 180 kilómetros.

El adjunto al director de extinción del operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León, Francisco Bolaños, ha trasladado esta mañana en un comunicado de audio que la noche ha sido "muy tranquila" y el fuego no se ha movido "ni un centímetro".

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El operativo se ha centrado durante la noche en una reproducción del Alto Mijares y algún movimiento en el borde del incendio en los pinares de Casillas, pero "en general ha sido tranquilo".

Este miércoles, Bolaños ha explicado que los trabajos se centrarán en la estabilización del incendio, con 180 kilómetros de perímetro, por lo que dar por estabilizado un perímetro de esas dimensiones supondrá un "trabajo de muchos días".

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Bolaños ha incidido en que este miércoles, en el inicio de la cuarta ola de calor, se espera "mucho calor, baja humedad relativa y algo de viento", por lo que será una "jornada adversa".

Esas labores para estabilizar el perímetro contarán con trabajos de maquinaria, brigadas de tierra con herramienta y mucha vigilancia.

Bolaños cree que esas altas temperaturas pueden provocar que en algún punto se reactive el incendio, por lo que los dispositivos tendrán que estar muy vigilantes para acudir al lugar en cuanto suceda. EFE

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