El Gobierno enmarca indultos como el de Borràs como "útiles" para "normalizar la situación política" en Cataluña

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que la Ley de Amnistía y los indultos, como el que se le ha concedido a la expresidenta de Junts y del Parlament catalán Laura Borràs, han sido "útiles" para "normalizar la situación política" en Cataluña.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el indulto parcial a la también exrpresidenta del Parlament catalán por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años. El resto de la pena --multa e inhabilitación de cuatro años y un día-- se mantendrá.

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El 12 de febrero de 2025, el Tribunal Supremo confirmó la condena de Borràs por prevaricación y falsedad documental, que conllevaba las penas de cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación y multa de 36.000 euros, por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.

Según informó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que condenó a Borràs, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".

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"UNO DE LOS MAYORES LOGROS" DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, y cuestionado por las palabras de Sánchez en 2014 afirmando que sentía "vergüenza" si un político indultaba a otro y si este movimiento con Borràs servirá para reconducir las relaciones con Junts, el ministro ha sacado pecho de la utilidad de la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno.

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"¿Dónde están ahora todos los discursos, las tribunas y las opiniones que hubo contra la Ley de Amnistía? Porque durante años se caía España y Feijóo --el líder del PP-- decía que no se ajustaba a derecho, o que el Tribunal Constitucional la declararía inconstitucional", ha recordado López.

Al mismo tiempo, López ha defendido este instrumento legal ante un "problema" que era "muy gordo" en Cataluña y se habría "quebrado la convivencia". "Y fue con un gobierno del PP, por si alguien se ha olvidado", ha matizado.

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Por contra, ha puesto en valor la política de Sánchez que ha servido para "normalizar la situación política en Cataluña", reprochando a "todos aquellos" que decian "verdaderas salvajadas sobre la Ley de Amistía o los indultos", en referencia al líder del PP, "ahora son los primeros que dicen" que "vamos a pasar página".

"Estamos a punto de ver dentro de no mucho tiempo al PP alcanzando acuerdos con formaciones políticas que eran el fin de la historia", ha recordado, insistiendo en el logro de Sánchez de "rescatar la convivencia" en Cataluña y "devolver a la política lo que nunca debió salir de la política". "Esto es lo de siempre. Los grandes problemas se crean cuando gobierna el PP, se resuelven cuando gobierna el PSOE", ha zanjado.

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