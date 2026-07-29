El Gobierno destina 6 millones a fomentar la digitalización agroalimentaria en las pymes

Guardar

Madrid, 29 jul (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha ampliado en seis millones de euros su aportación al programa Agroinnpulso, en colaboración con la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), para financiar proyectos de innovación y de digitalización en las pymes y empresas emergentes agroalimentarias.

La aportación permitirá a Enisa continuar la concesión de préstamos participativos a proyectos empresariales tecnológicos que impulsen la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la competitividad de toda la cadena agroalimentaria, así como para generar riqueza y empleo en el medio rural, según un comunicado.

PUBLICIDAD

Desde su creación en 2021, Agroinnpulso ha supuesto la movilización de 68 millones, de los que ya se han aprobado 292 préstamos participativos por un importe cercano a 48 millones de euros, según el comunicado del MAPA y de ENISA, entidad dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. EFE