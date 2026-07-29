Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Festa d’Elx no se disputará antes del inicio de LaLiga por las obras en el estadio

Guardar

Elche (Alicante), 29 jul (EFE).- El Elche no organizará el tradicional Trofeo Festa d’Elx, uno de los más antiguos de España, antes del inicio de LaLiga, debido a las obras de mejora que se están llevando a cabo en el estadio Martínez Valero, anunció este miércoles su presidente, Joaquín Buitrago.

El dirigente, que hizo estas declaraciones durante un acto en el Ayuntamiento de Elche, indicó que el club “no ha podido encajar” el tradicional torneo en su calendario, si bien no descartó que exista la posibilidad de trasladarlo a “la ventana de septiembre”, en la que las selecciones nacionales disputarán encuentros FIFA.

PUBLICIDAD

El conjunto ilicitano debutará en la competición el 17 de agosto y el primer rival que recibirá como en su estadio, que este año celebra su quincuagésimo aniversario, será el Barcelona el 23 de ese mismo mes.

“La competición arranca cada vez más pronto y es prácticamente anteayer cuando nos estábamos jugando la permanencia con el Girona”, recordó Buitrago, quien explicó que el Elche aprovechó el periodo de vacaciones “para hacer obras y reformas, como las de las butacas", por lo que, indicó, van "justos de tiempo”.

PUBLICIDAD

“Vamos a ver si podemos encajarlo (el torneo), pero antes del inicio de LaLiga no es posible. Las obras tienen un coste y un tiempo. Además, hay que aprovechar estos parones para el césped”, argumentó.

“Un estadio como el que tenemos es un monstruo. Se ve muy bonito y perfecto. No es sólo hacer obras, es también mantenerlas en condiciones y no queremos caer en situaciones como, por ejemplo, la del Rayo”, indicó el presidente del Elche.

“No es sólo cambiar butacas de la grada de abajo, es sanear, impermeabilizar y colocar soportes”, prosiguió el dirigente, quien no pudo garantizar que el Trofeo Festa d’Elx pueda celebrarse este año.

“Dependemos de otras circunstancias, como encontrar rival. No puedo asegurar ni garantizar nada”, sentenció Buitrago. EFE

pvb sm/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | Diez fuegos activos en el inicio de la ola de calor, con especial cautela en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón)

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | Diez fuegos activos en el inicio de la ola de calor, con especial cautela en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón)

La familia real búlgara se va de boda: el cirujano Mirko, hijo de Kubrat y Carla Royo-Villanova, se casa con la doctora Marta Embrid

El hijo de los príncipes de Panagyurishte podría contraer matrimonio en junio de 2027

La familia real búlgara se va de boda: el cirujano Mirko, hijo de Kubrat y Carla Royo-Villanova, se casa con la doctora Marta Embrid

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

Estarán destinadas al coleccionismo y el diseño incluirá el trofeo en color, dos estrellas y la leyenda “Campeones del mundo”

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

‘Saber y ganar’ lanza un comunicado para frenar los ataques a su concursante estrella en RTVE: “No lo podemos permitir”

El programa cultural de La 2 se ve obligado a intervenir públicamente ante los “mensajes agresivos y ataques personales” dirigidos a Martín Escolar, uno de los participantes más exitosos de la temporada

‘Saber y ganar’ lanza un comunicado para frenar los ataques a su concursante estrella en RTVE: “No lo podemos permitir”

Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer delante de sus hijos menores en Barcelona

Según los Mossos d’Esquadra, la pareja de la víctima se dio a la fuga e incendió el coche en el que viajaba

Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer delante de sus hijos menores en Barcelona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

Estados Unidos lanza la “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

ECONOMÍA

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026