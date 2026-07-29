El Festa d’Elx no se disputará antes del inicio de LaLiga por las obras en el estadio

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Elche (Alicante), 29 jul (EFE).- El Elche no organizará el tradicional Trofeo Festa d’Elx, uno de los más antiguos de España, antes del inicio de LaLiga, debido a las obras de mejora que se están llevando a cabo en el estadio Martínez Valero, anunció este miércoles su presidente, Joaquín Buitrago.

El dirigente, que hizo estas declaraciones durante un acto en el Ayuntamiento de Elche, indicó que el club “no ha podido encajar” el tradicional torneo en su calendario, si bien no descartó que exista la posibilidad de trasladarlo a “la ventana de septiembre”, en la que las selecciones nacionales disputarán encuentros FIFA.

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El conjunto ilicitano debutará en la competición el 17 de agosto y el primer rival que recibirá como en su estadio, que este año celebra su quincuagésimo aniversario, será el Barcelona el 23 de ese mismo mes.

“La competición arranca cada vez más pronto y es prácticamente anteayer cuando nos estábamos jugando la permanencia con el Girona”, recordó Buitrago, quien explicó que el Elche aprovechó el periodo de vacaciones “para hacer obras y reformas, como las de las butacas", por lo que, indicó, van "justos de tiempo”.

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“Vamos a ver si podemos encajarlo (el torneo), pero antes del inicio de LaLiga no es posible. Las obras tienen un coste y un tiempo. Además, hay que aprovechar estos parones para el césped”, argumentó.

“Un estadio como el que tenemos es un monstruo. Se ve muy bonito y perfecto. No es sólo hacer obras, es también mantenerlas en condiciones y no queremos caer en situaciones como, por ejemplo, la del Rayo”, indicó el presidente del Elche.

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“No es sólo cambiar butacas de la grada de abajo, es sanear, impermeabilizar y colocar soportes”, prosiguió el dirigente, quien no pudo garantizar que el Trofeo Festa d’Elx pueda celebrarse este año.

“Dependemos de otras circunstancias, como encontrar rival. No puedo asegurar ni garantizar nada”, sentenció Buitrago. EFE

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