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Educación alertó a la Generalitat de Cataluña de errores técnicos en sus pruebas PISA 2025

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Madrid, 29 jul (EFE).- El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes alertó a la Generalitat de Cataluña en abril de 2025 que había errores técnicos en las pruebas PISA que estaba realizando entre el alumnado de esa comunidad autónoma, ya que avisó de que se habían observado unas tasas de exclusión de estudiantes superiores a las establecidas.

Fuentes del Ministerio de Educación señalan a EFE que, no obstante, no conocieron el impacto que tendría este error técnico hasta marzo de 2026, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -organizadora de estas pruebas a nivel internacional- comunica que los resultados obtenidos en Cataluña no podrán ser comparables con el resto del país.

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Una información que también da a conocer el Departamento de Educación de la Generalitat catalana al señalar la semana pasada que un 23,2 % del alumnado seleccionado para estas evaluaciones quedó exento de realizar la prueba, muy por encima del máximo recomendado del 5 % por la OCDE.

De los 2.545 alumnos de 15 años que debían participar en Cataluña, 591 fueron excluidos y finalmente hicieron la prueba tan solo 1.954.

De esta forma las pruebas PISA 2025, que miden el nivel de conocimiento y competencias de los estudiantes de 15 y 16 años y que se conocerán en septiembre tras publicarse cadas tres años, no tendrán validez a nivel comparativo con los de otras comunidades autónomas ni con los de anteriores ediciones catalanas por esta incidencia técnica.

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El Ministerio de Educación señala que una vez que las pruebas comenzaron en toda España, recibieron una comunicación de la empresa contratada por la OCDE para la aplicación de las pruebas indicando que "se estaban observando unas tasas de exclusión del alumnado superiores a las establecidas".

Personal técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa contacta con los correspondientes niveles técnicos del Consell Superior d’Avaluació Educativa en Cataluña y se producen comunicaciones "únicamente a nivel técnico" sobre estas incidencias.

El Ministerio recalca que estas conversaciones técnicas, "no tuvieron traslación a otros niveles de ambas Administraciones, dado que, en aquel momento, no se podía valorar, técnicamente, el alcance ni las posibles consecuencias que dichas incidencias podrían tener".

"Fue en momentos muy posteriores, en marzo de 2026, cuando la OCDE comunica globalmente los resultados de las pruebas, cuando se conoce dicho impacto", inciden fuentes del Ministerio.

El Departamento de Educación de la Generalitat ha declinado hacer comentarios a EFE sobre cuándo se conocieron estos fallos y si recibió el aviso del Ministerio y argumenta que tiene abiertas diligencias informativas sobre el caso y que no informará hasta que no se cierren.

El informe PISA es uno de los indicadores internacionales más importantes que mide el conocimiento de los estudiantes de entre 15 y 16 años en matemáticas, ciencias, lectura o inglés, y en la próxima edición se valorará el aprendizaje digital. También mide la satisfacción del estudiante con la vida y con sus profesores.

Los resultados obtenidos por los alumnos catalanes sí aparecerán en el informe estatal de septiembre, acompañados de una advertencia técnica, pero no podrán utilizarse para extraer conclusiones comparables sobre la evolución de Cataluña ni respecto al resto de comunidades, quedando invalidado su principal objetivo y función.EFE

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