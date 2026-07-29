Destapan un fraude agrícola de 500.000 euros mediante sucesión de empresas en Almería

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Almería, 29 jul (EFE).- La Policía Nacional ha destapado en Almería un fraude de medio millón de euros a la Seguridad Social ejecutado mediante un entramado que eludía sus deudas trasladando a sus trabajadores a través de una sucesión ininterrumpida de empresas agrícolas.

Según ha informado este cuerpo policial en una nota, en el marco de la bautizada como Operación Tributo, los agentes han detenido a dos personas y mantienen como investigadas a otras dos por un mecanismo ilícito que venía operando desde 2009.

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El modus operandi permitía a los investigados mantener a pleno rendimiento sus fincas mientras esquivaban el pago de las cotizaciones sociales.

La estrategia consistía en dejar que una de sus empresas operara hasta acumular importantes deudas; en ese momento, la mercantil cesaba su actividad e, inmediatamente, otra sociedad continuaba el negocio bajo una titularidad formal distinta.

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El análisis policial reveló que las empresas investigadas eran una simple fachada: en realidad, compartían trabajadores, explotaciones, medios materiales, clientes, proveedores, cuentas bancarias y hasta domicilios, presentándose formalmente como negocios independientes.

Entre los responsables de este circuito se encuentran varios miembros de una misma familia que ejercían como administradores o titulares, así como un antiguo trabajador de la red que más tarde se estableció como empresario individual en una de las fincas.

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A petición de la Policía, el juez ha ordenado el bloqueo de siete inmuebles valorados en aproximadamente un millón de euros, además de diez cuentas bancarias, tras detectarse operaciones de traspaso de bienes realizadas justo cuando iban a exigirse las deudas, con el fin de entorpecer la recaudación de la Administración.

La investigación comenzó en febrero de 2025 a instancias del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, a raíz de unas comunicaciones previas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

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Han intervenido los grupos de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial.

Tras prestar declaración en comisaría junto a sus abogados, los dos detenidos han quedado en libertad, aunque con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial.

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Las actuaciones permanecen abiertas en el Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción de Almería, plaza número 3. EFE

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