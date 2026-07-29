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Comienzan las salidas de migrantes de Ceuta a la península con el traslado de 39 personas

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Ceuta, 29 jul (EFE).- La Delegación del Gobierno en Ceuta ha comenzado este miércoles los traslados de migrantes hacia la península para dar respuesta a la crisis migratoria producida por la entrada irregular en la ciudad de más de 1.500 personas, entre adultos y menores, en los últimos nueve días.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que este mediodía se ha producido la salida de la ciudad de un grupo de 39 personas que estaban acogidas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

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La mayor parte de dicho grupo son subsaharianos procedentes de Sudán, que han sido acogidos en los programas de atención humanitaria.

La salida se ha producido en un contexto donde el CETI tiene ocupadas sus 512 plazas e incluso alberga en sus instalaciones a cerca de 600 personas mientras que más de 400 esperan a las puertas del recinto.

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Las continuas entradas de migrantes a nado, principalmente marroquíes y argelinos, han provocado una de las peores crisis migratorias en Ceuta de los últimos años.

El Gobierno ceutí ha comparado esta crisis con la de agosto de 2024 y la ha asemejado a la de mayo de 2021, cuando entraron más de 12.000 personas por el espigón fronterizo. EFE

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