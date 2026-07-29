Así evolucionan las mafias de trata: rotación y pisos turísticos para aislar a víctimas

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Adrián Masa de Vega y Santi Sánchez

Madrid, 29 jul (EFE)-. Aunque los clubes de prostitución y la calle siguen siendo un destino habitual para las víctimas de trata con fines de explotación sexual, las mafias han empezado a utilizar apartamentos turísticos para dificultar la acción policial y para desarraigar a estas mujeres, aislándolas por completo de su entorno.

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La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional cumple ahora 25 años de lucha contra la trata de seres humanos, una lacra de la que en España hay un volumen importante por su condición de país de tránsito y de destino de estas personas, según explica, en una entrevista con EFE, el comisario Fernando Guerrero, jefe de la brigada central contra la trata.

Los agentes de esta unidad han liberado en el último año y medio a más de 2.000 víctimas, desmantelado 132 mafias y detenido a 1.300 personas, por lo que Guerrero, que conoce bien a estas organizaciones, subraya que utilizan la movilidad para "desarraigar a las mujeres y que sean aún más vulnerables": "No conocen a nadie y en algunos casos no conocen la lengua y no saben a quién acudir", cuenta el comisario.

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Así, desde la pandemia, la trata sexual ha desplazado su actividad hacia prostíbulos clandestinos en domicilios y pisos turísticos de plataformas como Airbnb para "dificultar la actuación policial e invisibilizar lo que pasa dentro".

"Si una mujer pasa mucho tiempo en el mismo apartamento, en el escaso tiempo que le permiten salir a la calle puede conocer a un vecino o incluso algún cliente puede ayudarla a escapar", señala Guerrero.

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El comisario lo ejemplifica así: "Para investigar en un club de alterne, podemos entrar como supuestos clientes, pero la inviolabilidad de un domicilio está protegida constitucionalmente y no es fácil saber qué pasa dentro".

El auge de las redes sociales también ha cambiado la manera en la que las víctimas de trata son captadas, especialmente las más jóvenes, aunque sigue siendo importante el "boca a boca".

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A diferencia de años anteriores, en los que Rumanía y países africanos se situaban como los principales lugares de origen de víctimas de trata, ahora son países latinoamericanos los que están en las primeras posiciones de la lista: Colombia, Venezuela, Paraguay y Brasil, por ese orden.

Que estén al frente de la clasificación no es casualidad. "Hay unas causas muy determinadas. La primera es la pobreza. La mayoría de las víctimas vienen de entornos muy desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico", relata el comisario.

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Una segunda causa es "la normalización del ejercicio de prostitución como una forma de ganarse la vida", así como el hecho de ir a Europa a realizarlo.

Guerrero sitúa como tercera causa la exención de visados para entrar a España de estos países, que facilita la vida de turistas y trabajadores pero está teniendo "una consecuencia nefasta en la facilitación de las labores de estos grupos criminales dedicados a la trata de seres humanos".

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"Los grupos criminales aleccionan a las víctimas de la trata de lo que deben decir y cuentan, en principio, con los requisitos para entrar como turista: la reserva de hotel, la cantidad de dinero proporcional al tiempo que van a permanecer y el motivo del viaje", explica Guerrero.

El comisario diferencia entre dos tipos de víctimas de trata: las que saben que van a ejercer la prostitución y las que son engañadas desde un principio. En este segundo caso, las mafias prolongan de manera artificial su relación con ellas por motivos espurios, como deudas artificiales.

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A pesar de la dificultad para detectar estos perfiles en frontera, la Policía tiene una estructura preparada tanto en el aeropuerto de Barajas como en el de Barcelona-El Prat, con una "segunda línea" policial para cuando hay sospechas de que pueden ser víctimas de trata.

Según relata el comisario, en la mayoría de los operativos contra la trata suelen encontrarse sustancias estupefacientes, empleadas para surtir a los clientes que así lo demandan.

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De esta manera, muchas de ellas "se acaban convirtiendo también en víctimas de trata para cometer delitos, porque ellas mismas deben vender la droga", con la desgraciada consecuencia de que en muchos casos acaban enganchándose a drogas, principalmente la cocaína.

En la labor de la UCRIF para rescatar a las víctimas resulta imprescindible obtener información a través del teléfono y el correo electrónico que atienden 24 horas al día los propios agentes, a través del que reciben más de 8.000 comunicaciones anualmente y cerca de 1.025 se convierten en informaciones operativas.

"Cuando nos preguntan en otros países, les decimos que es una herramienta buenísima", destaca Guerrero, aunque reconoce que para implementarlo hay que tener una notable capacidad operativa, ya que de lo contrario la incapacidad para dar una respuesta a las víctimas "queda grabada".

Por este motivo, Guerrero considera que es "una espada de Damocles" que tienen encima "24 horas al día, 365 días al año".

El comisario alaba el nivel de colaboración de España con los países de origen de muchas de las víctimas, así como con las asociaciones no gubernamentales, que hacen que el sistema español sea "modélico".

Además de estar presentes en intervenciones policiales, estas entidades "captan muchísima información" sobre potenciales víctimas, a las que prestan asesoramiento y ayuda tras su liberación.

El teléfono de la Policía contra la trata es el 900105090, y también está operativo el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia de este tipo de delitos. EFE

(foto) (vídeo)