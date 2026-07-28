Vasco da Gama y Medellín se juegan la redención en la Copa Sudamericana

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São Paulo, 28 jul (EFE).- Vasco da Gama e Independiente Medellín saldrán a la cancha este miércoles en Río de Janeiro para definir el pase a octavos de la Copa Sudamericana con objetivos diferentes; el equipo brasileño, con el foco en poner fin a su mala racha actual; y el colombiano, en salvar el honor en los torneos internacionales.

Con el apoyo de su afición en el estadio São Januário, el conjunto carioca dirigido por el recién llegado Pedro Emanuel busca en esta repesca un respiro al mal momento que vive en el Campeonato Brasileño, en el que no consiguió ganar en los últimos cinco encuentros y permanece en zona de descenso.

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Pero los problemas en Vasco exceden el rendimiento deportivo. Se ha visto envuelto en líos judiciales que afectan a la dirección de la sociedad anónima que lo administra y acumula tres entrenadores en lo que va de año, Fernando Diniz, despedido en febrero, Renato Gaúcho, cesado durante el parón mundialista, y ahora el portugués Emanuel.

Tras haber quedado en segundo lugar del Grupo G que acabó encabezado por el Olimpia paraguayo, el Vasco sale a luchar una eliminatoria que quedó completamente abierta tras el vibrante empate 2-2 de la semana pasada en territorio colombiano.

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En el encuentro de ida, disputado a puertas cerradas en el Atanasio Girardot, Deportivo Independiente Medellín, en el estreno continental del técnico Luis Amaranto Perea, complicó al cuadro brasileño durante gran parte del partido, en el que siempre mantuvo la ventaja en el marcador.

Sin embargo, la reacción del Vasco, que consiguió llevarse el empate sobre el final, demostró el peso de su plantilla.

Para el choque de vuelta, las obligaciones cambian rotundamente. El elenco carioca necesitará tomar la iniciativa desde el primer minuto, afinar la puntería en ataque y corregir las desatenciones defensivas ante atacantes peligrosos como Yony González o Halam Loboa.

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Por su parte, el DIM, que ganó el fin de semana en la primera fecha de la Liga colombiana, intentará sostener el orden táctico y contragolpear para dar la sorpresa fuera de casa.

El Poderoso de la Montaña llega a Brasil con la urgente necesidad de salvar el honor en el plano internacional, tras los recientes episodios de crisis institucional que han convulsionado al club.

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El Medellín ocupó el tercer lugar del Grupo A de la Copa Libertadores, que acabó encabezado por el brasileño Flamengo y el argentino Estudiantes.

Sin embargo, el paso del equipo antioqueño por el torneo estuvo marcado por una crisis institucional y deportiva que alcanzó su punto de ebullición a principios de mayo.

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Tras resultar eliminado del campeonato local con una derrota en casa ante Águilas Doradas, el club vivió un episodio insólito, con Raúl Giraldo, máximo accionista de la institución, burlándose de la afición en pleno terreno de juego.

La crisis acabó de consumarse en el encuentro de Copa Libertadores contra el Flamengo en Colombia, que acabó suspendido a los pocos minutos de haberse iniciado por las violentas protestas de los hinchas.

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En un nuevo capítulo de la historia, el equipo vencedor de este miércoles se citará en los octavos de final con el Olimpia de Paraguay.

- Alineaciones probables:

. Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Cauan Barros; Carlos Andrés Gómez, Adson, Nuno Moreira y Brenner.

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. Deportivo Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; John Montaño, Halam Loboa, Didier Moreno, Juan José Córdoba; Agustín Martegani y Yony González.

Árbitro: Maximiliano Ramirez (Argentina).

Estadio São Januário, de Río de Janeiro,

Horario: 19.00 hora local (22.00 GMT). EFE