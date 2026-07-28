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Trece comunidades autónomas están bajo aviso por calor, seis en nivel naranja

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Madrid, 28 jul (EFE).- Trece comunidades autónomas están bajo aviso por altas temperaturas, de las cuales seis se encuentran en color naranja (peligro importante) por temperaturas que podrán alcanzar hasta 40 grados, previa llegada mañana de una nueva ola de calor al país, la cuarta del verano.

En nivel naranja se encuentra especialmente el sur y nordeste peninsular; en concreto Andalucía (que además lo está en amarillo por fuertes vientos y temporal marítimo), Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco.

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Se suman en amarillo otras siete comunidades: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas serán de 36-38 grados en la mayor parte de la península excepto en los litorales, y se situarán entre 38-40 grados en el suroeste peninsular y valle del Ebro.

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Se podrán superar los 40 grados en puntos de los valles del Guadiana y Guadalquivir.

Soplarán rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y en la Campiña gaditana que podrán alcanzar 70-80 kilómetros por hora.

Según la Aemet, está previsto que se alcancen hasta 40 grados en amplias zonas de Jaén, la campiña cordobesa y sevillana, y en la cuenca del Genil (Granada), en nivel naranja de riesgo.

Asimismo, se llegará a esos niveles de calor en diversos puntos de Ciudad Real (Castilla-La Mancha), en el valle del Tajo (Toledo), en amplias zonas de Badajoz y en puntos de Cáceres como en Tajo y Alagón.

En el norte peninsular, en el Miño de Ourense (Galicia) podrán alcanzarse hasta 39 grados. También en la ribera del Ebro y en otros puntos de la provincia de Zaragoza como en el sistema ibérico.

En nivel naranja además se encuentra asimismo el País Vasco, con máximas de hasta 37 grados en el interior de las provincias costeras, en Vizcaya y Guipúzcoa. EFE

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