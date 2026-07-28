Sánchez mantiene su respaldo a Zapatero y pide respetar su presunción de inocencia

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Madrid, 28 jul (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que mantiene su respaldo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido respetar su presunción de inocencia.

En la rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez ha sido preguntado por la entrevista de Zapatero a TVE la pasada semana y ha incidido en que tanto desde el Gobierno como desde el PSOE siguen respaldando al expresidente, imputado en el caso Plus Ultra.

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Sánchez ha dicho que la investigación judicial del préstamo a la aerolínea Plus Ultra aún se encuentra en "fase inicial" y ha pedido esperar a ver en "qué deriva".

También ha sido preguntado por la declaración judicial de Julio Martínez, amigo de Zapatero y uno de los principales investigados en la causa, en la que aseguró que el expresidente habría cobrado una comisión del 1 % del préstamo público a la empresa.

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"Esa es su versión", ha dicho Sánchez, que ha declinado opinar sobre "versiones y estrategias de defensa".

El presidente ha defendido que el expediente del préstamo a la aerolínea es "intachable" y se ha revisado "por activa, por pasiva y por perifrástica".

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Además, ha subrayado que la ayuda a Plus Ultra, como la que recibieron otras empresas, fue "un préstamo" y "no un rescate" y tuvo unos tipos de interés que no fueron del "agrado" de estas compañías.

En esa línea ha querido "romper una lanza" a favor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que permitió conservar "60.000 puestos de trabajo" y "rescatar a miles de empresas" durante la pandemia.

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Sánchez no ha querido entrar a valorar las palabras de Zapatero sobre las joyas incautadas en su despacho y ha dicho que ha de ser el expresidente quien dé las explicaciones oportunas, ya que él no es su "portavoz". EFE

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