Manuel Higuera:"Cambiaría los millones de los que hablan para que mis jugadores se queden"

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Madrid, 28 jul (EFE).- El presidente del Real Racing Club, Manuel Higuera, aseguró este martes que "es fundamental no confundir la ambición con la responsabilidad" y que cambiaría los millones de los que le hablan por algunos jugadores para que sus futbolistas "se queden" en el club.

"Hay que ser ambicioso pero sabiendo qué y cuánto puedes gastar, no se puede poner en riesgo el buen camino de la institución. A mí que ahora me hablan de jugadores que ofrecen no se cuántos millones, yo cambio todos esos millones para que mis futbolistas se queden en el Racing, porque poder mantener una idea de juego, aunque sea en una categoría superior, te da un plus y nosotros vamos a intentar sostenerlo", dijo.

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Higuera participó en el acto de bienvenida de LaLiga a los clubes ascendidos, junto a los responsables del Deportivo de La Coruña y el Málaga, que también vuelven a la máxima categoría, además de los de Tenerife, Eldense, Sabadell y Celta Fortuna, nuevos equipos de la segunda división.

"Queremos seguir basándonos en los mismos principios que nos han llevado hasta aquí. Llegamos hace tres años, nos basamos en la mejora continua, en el proyecto a largo plazo, pero desde la responsabilidad. Hemos tenido un éxito, porque hemos conseguido el ascenso. Ahora vienen los momentos jodidos, porque la primera temporada suele ser compleja, pero que los vaivenes no nos condicionen lo que es la institución en sí misma", afirmó.

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Después de consumar el ascenso tras catorce años fuera de la máxima categoría, Higuera señaló que "una de las cosas básicas es que la base estructural del equipo se mantenga" y reconoció estar "teniendo problemas" porque tiene "algún futbolista al que quiere todo el mundo".

"Digamos que tenemos las cosas claras. Lo que queremos es meter pequeños escalones de calidad que nos permitan subir el nivel y competir de la mejor manera posible en Primera, pero desde la misma base. Para nosotros la cantera es un elemento esencial no solo del futuro sino del presente", añadió.

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El dirigente del club cántabro, que comenzará su nueva etapa en Primera el 16 de agosto en casa frente al Villarreal, habló de la "ilusión especial" que le hace el fichaje de un jugador "muy contrastado y con carisma" como Sergio Canales, después de jugar los tres últimos años en el Rayados de Monterrey mexicano, y señaló que está seguro de que va a ser determinante para ayuda al Racing a consolidarse.

"Llevo un mes intentando trasladar que lo que se ha hecho hasta ahora desde la humildad y la buena gestión hay que seguir haciéndolo. La buena gestión implica invertir en lo que crees que te va a generar rédito pero sin perder el norte. No vamos a cambiar nuestra hoja de ruta, la tenemos bien marcada, tenemos un plan estratégico desde 2023, y nos ha ido bien", concluyó. EFE

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(foto) (vídeo)