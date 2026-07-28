Los vecinos de Vilavella (Castellón) vuelven a casa en confinamiento domiciliario

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Vilavella (Castellón), 28 jul (EFE).- Los alrededor de 3.000 vecinos de Vilavella han podido regresar a sus viviendas tras varios de desalojo por el incendio forestal de la Vall d'Uixó y deberán cumplir temporalmente un confinamiento domiciliario con la única posibilidad de salir para proveerse de comida y agua.

La alcaldesa de la población, Ana Carratarlà, ha relatado a EFE TV que el regreso es una "buena noticia", aunque están "los matices" de que se hace en estado de confinamiento domiciliario para únicamente acudir a establecimientos de servicios esenciales como las tiendas de alimentación y las panaderías.

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Aunque ha señalado que los últimos estudios indican que el agua corriente es potable, ha comentado que se está a falta de un análisis más completo que tardará en llegar unas 72 horas, por lo que de momento sólo se puede usar el grifo para cocinar.

De esta manera, las autoridades de emergencias han establecido puntos de reparto de agua embotellada para beber a donde están acudiendo los vecinos, muchos de ellos con la mascarilla FP2 colocada en el rostro.

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"Teníamos todos ganas de volver porque era un pueblo fantasma. Aunque haya alegría, hay que seguir unas medidas de seguridad básicas", ha advertido la alcaldesa, quien ha señalado que se sigue con la tensión por esta situación.

En su opinión, cuando todo esté encarrilado "será el momento de analizar y de que dé el bajón porque el monte está muy mal".

Un vecino de Vilavella realojado, Fernando Arnau, ha admitido que se le han saltado las lágrimas al volver a casa, ya que en un principio pensó que les desalojaban por unas horas y finalmente han sido varios días.

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Arnau ha explicado que ha estado con su hermano y sobrinos en Moncofa, y que ha sentido el cariño y apoyo de sus familiares, que "es lo más importante". EFE

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