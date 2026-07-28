Los candidatos a nueva sede de la Agencia Estatal de Salud Pública expresan su malestar

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Madrid, 28 jul (EFE).- Los candidatos a nueva sede de la Agencia Estatal de Salud han expresado este martes su malestar por la elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), una decisión que ha sido categorizada como traición y decepción por algunos de ellos.

Hasta ocho ciudades -Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo- se postularon para albergar la AESAP, el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que se convertirá en punto de referencia en coordinación ante futuras crisis sanitarias.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que Zaragoza será la nueva sede de la agencia, en línea con un "proceso de desconcentración" de los organismos públicos.

El Gobierno local de Lugo ha lamentado el "desprecio" del Gobierno al dejar fuera la candidatura gallega, que dice reunía méritos objetivos, capacidad técnica y un amplio respaldo institucional, para designar a la capital aragonesa como sede por "criterios políticos".

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En el caso de Granada, su alcaldesa, Marifrán Carazo, ha reconocido estar decepcionada ante la decisión del Gobierno y, a la espera de conocer los criterios, ha defendido el potencial de la ciudad como referente en ciencias de la salud.

El vicepresidente primero y consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, también ha solicitado al Gobierno que explique los parámetros de selección y ha interpretado la designación como una traición y "otro duro golpe" para Granada y Andalucía.

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La elección ha supuesto una fuerte decepción para León, en palabras del alcalde, José Antonio Diez, quien la ha calificado de "injusta" y ha defendido que la candidatura leonesa cumplía con todos los requisitos para albergar una agencia de estas características.

El regidor ha recordado que León contaba con todos los apoyos posibles, entre ellos, de los sectores farmacéuticos, empresariales y políticos.

En cambio, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha asegurado que la elección de la capital aragonesa es "fruto de la inacción del Gobierno regional" de Asturias, que dirige el presidente autonómico asturiano, Adrián Barbón.

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"Es una vergüenza total" y "un día muy triste para Oviedo", ha dicho Canteli durante el pleno ordinario tras enterarse del anuncio realizado por el presidente.

Por su parte, la Región de Murcia ha felicitado a Zaragoza y ha ofrecido su colaboración en el proceso de creación y desarrollo de la entidad, pero ha reivindicado la calidad de su candidatura por su "capacidad científica, docente, investigadora y logística". EFE

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