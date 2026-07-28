Los bomberos logran contener el avance del incendio en Valdemaqueda (Madrid)

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Madrid, 28 jul (EFE).- La intensa labor desarrollada durante la madrugada de este martes ha permitido contener el avance en los frentes activos del incendio que afecta a la sierra oeste de Madrid y evitar que el incendio alcanzara Valdemaqueda, según ha informado en redes sociales la Delegación del Gobierno en Madrid.

Tal como adelantó el delegado del Gobierno, Francisco Martín, tras la última reunión del CECOPI del lunes, el gran despliegue de medios aéreos y terrestres, con más de 400 efectivos trabajando durante la noche, ha reducido la amenaza.

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Aun así, el incendio sigue activo y no está controlado, por lo que los trabajos se centrarán este martes en la vigilancia y el refresco de las zonas afectadas ante el empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha informado de que la zona más crítica en estos momentos es el entorno del río Cofio, donde las labores durante la noche "han sido positivas", aunque el aumento de las temperaturas previsto para hoy volverá a marcar los trabajos de extinción, según Emergencias 112 Comunidad de Madrid. EFE

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