Espana agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

La película 'Sorda' y el activista Rubén Calleja, Premios de Discapacidad Reina Letizia

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- La película 'Sorda', el activista Rubén Calleja, el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y un programa de salud mental para mujeres de Canarias han sido distinguidos este año con los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el fallo del jurado por el que se conceden estos galardones que convoca el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del Real Patronato sobre Discapacidad.

PUBLICIDAD

El Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia de cultura inclusiva ha sido para la película 'Sorda', por su valor artístico y su capacidad de visibilizar la maternidad y crianza de una pareja mixta (cónyuges con y sin discapacidad), así como promover el respeto hacia realidades comunicativas y lingüísticas diversas propias de las personas sordas.

En la categoría de investigación e innovación se ha premiado al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, por constituir en el sistema universitario español el mejor exponente de estructura docente e investigadora en esa materia de derechos humanos de las personas con discapacidad.

PUBLICIDAD

En la modalidad de accesibilidad y diseño universal de municipios, se ha concedido este premio al Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, por abrir esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad a las personas con discapacidad incorporando la accesibilidad universal en sus espacios públicos, transportes y servicios de atención a la ciudadanía, pero también haciendo que los eventos de su agenda pública cívica sean inclusivos.

El premio de defensa de los derechos humanos de las personas con disrecaído en Rubén Calleja, con síndrome de Down, por constituir un ejemplo "del mejor activismo personal y familiar" de defensa del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, al ganar la batalla legal tras obligarle a matricularse en un colegio de educación especial cuando era niño.

En la categoría de Igualdad de género y erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas con discapacidad ha sido premiado el Programa de Igualdad en Salud Mental para mujeres víctimas de violencia de género de la Asociación Atelsam.

En esta edición, en la que un 71,4 % de las integrantes del jurado han sido personas con discapacidad expertas en las diferentes materias objeto de estos premios, se han recibido 127 candidaturas y se han otorgado un total de 5 galardones y 2 menciones especiales distribuidos en cinco categorías.

El jurado ha otorgado además dos menciones especiales a Demetrio Casado Pérez, del Real Patronato sobre Discapacidad en el período 1983-2004, y al Ayuntamiento de Pescueza (Cáceres), que ha extendido la accesibilidad universal a la totalidad de sus entornos de convivencia, proporciona apoyos para la autonomía personal y supone un modelo de acción contra la despoblación rural por parte de las personas mayores y con discapacidad. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

El exfutbolista y entrenador vuelve a dirigir un equipo cinco años después de su salida del Real Madrid en 2021, cuando concluyó su segunda etapa al frente del club

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

Última hora de los incendios en España, en directo: Marlaska asegura que “podemos estar un poco más tranquilos” tras una “noche positiva” en los trabajos de extinción

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios en España, en directo: Marlaska asegura que “podemos estar un poco más tranquilos” tras una “noche positiva” en los trabajos de extinción

Se acerca la mejor noche para ver las Delta Acuáridas: esta es la forma de contemplarlas

El Observatorio Astronómico Nacional avisa de que la luz de la Luna, visible en más del 99 % de su totalidad, ocultará la mayoría de meteoritos

Se acerca la mejor noche para ver las Delta Acuáridas: esta es la forma de contemplarlas

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

Más allá de las profesiones de riesgo, la Seguridad Social amplió el acceso a la jubilación anticipada sin recortes a personas con discapacidad reconocida

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

Los incendios forestales también dejan su huella en la salud: las enfermedades relacionadas con el fuego más allá de la exposición al humo

Una de las consecuencias más graves es la intoxicación por monóxido de carbono, considerada la principal causa de muerte inmediata en los incendios

Los incendios forestales también dejan su huella en la salud: las enfermedades relacionadas con el fuego más allá de la exposición al humo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te puedes cargar un coche por echarle más aceite de la cuenta”

El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, primera consellera del 1-O en beneficiarse de la ley

ECONOMÍA

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de julio

DEPORTES

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”