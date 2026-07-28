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La ocupación marca récord en 22,78 millones de personas y el paro vuelve a bajar del 10 %

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Madrid, 28 jul (EFE).- El número de ocupados en España ha marcado un nuevo récord en 22,78 millones de personas en el segundo trimestre de 2026, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña turística de verano, mientras que la tasa de paro ha vuelto a bajar del 10 % y se ha situado en el 9,87 %, la más baja desde el primer trimestre de 2008.

Ha sido un segundo trimestre positivo, con 486.000 nuevos ocupados, aunque por debajo del más de medio millón que se crearon en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este martes.

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El tirón del sector servicios, con 394.000 ocupados más, y del empleo extranjero, con 240.000 ocupados más, han sido clave en un trimestre marcado por el proceso extraordinario de regularización, si bien la encuesta de población activa (EPA) no detalla cuántos de esos trabajadores extranjeros son nuevos regularizados.

Ese proceso extraordinario podría haber influido también en el nuevo máximo de población activa, que ha alcanzado 25.274.300 personas, tras sumar 272.700 activos en el segundo trimestre.

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"Batir cada poco tiempo récords de empleo se ha convertido en la norma", ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa de balance del curso político, en la que ha destacado que España crea la mitad de los puestos de trabajo que se generan en la Unión Europea (UE).

Ha sido un trimestre de varias cifras históricas, ya que el empleo privado superó por primera vez los 19 millones, el número de mujeres ocupadas marcó un nuevo máximo en 10,6 millones y el número de hogares con todos sus miembros trabajando fijó récord en 12,27 millones.

También son récord los asalariados (19,58 millones), los asalariados con contrato indefinido (16,63 millones), la ocupación en el sector servicios (17,26 millones) y el número de ocupados mayores de 55 años (5 millones).

Además del sector servicios, crearon empleo el de la construcción (60.000 más) y la industria (38.200 más), en tanto que la agricultura perdió 6.200 ocupados.

El empleo a tiempo parcial marcó también un récord en 3,12 millones de personas, tras sumar 80.600 ocupados.

El número de trabajadores por cuenta propia disminuyó en 42.900 personas.

El desempleo cayó entre abril y junio en 213.300 personas, hasta 2.495.300, lo que ha permitido que la tasa de paro vuelva a bajar del 10 %, algo que ya ocurrió a cierre de 2025 y que no pasaba desde 2008, si bien el primer trimestre trajo consigo el habitual aumento del paro, que hizo repuntar la tasa de nuevo por encima del 10 %.

El número de mujeres en paro disminuyó en 145.400 y la tasa de paro femenina bajó 1,33 puntos, al 11,02 %, la menor desde el cuarto trimestre de 2007.

Entre los hombres el desempleo disminuyó en 67.900 y la tasa de paro bajó al 8,84 %.

El desempleo descendió sobre todo en el sector servicios (170.300 menos), pero también en la agricultura (22.400), la industria (10.900) y la construcción (5.400).

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Cataluña (130.800 ocupados más) y el mayor descenso en Canarias (25.100 menos).

Cataluña también fue donde más bajó el paro, con 92.600 personas menos, mientras que Andalucía fue la comunidad donde más subió, con 5.400 parados más.

Baleares cerró el trimestre con la tasa paro más baja, del 6,11 %, frente a Andalucía que registró la más alta, 14,56 %. EFE

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