Hallan el cadáver de una mujer desaparecida en El Saucejo (Sevilla)

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El Saucejo (Sevilla), 28 jul (EFE).- El cadáver de una mujer de 70 años desaparecida ayer en El Saucejo (Sevilla) ha sido hallado este martes en un campo, según han informado fuentes de la investigación.

Un dispositivo de fuerzas del orden y personas voluntarias buscaba desde la mañana de este lunes a María del Carmen Díaz Granado, de la que no se sabía nada desde que había sido vista en una calle del pueblo por varias personas.

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Según la Policía Local, fue vista por última vez en la calle Albarrada, en la zona oeste del pueblo, situado en la Sierra Sur de la provincia y al parecer se dirigía a pie a la aldea de La Mezquitilla, a unos dos kilómetros del casco urbano principal, sin que llegase a su destino.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que agentes de la VI Compañía de Osuna han trabajado en la búsqueda desde ayer, a la que se incorporaron medios aéreos, mientras que la Policía Judicial está investigando las posibles causas de la desaparición. EFE

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