Extremadura recurre a Constitucional el Plan Estatal de Vivienda por invadir competencias

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Mérida, 28 jul (EFE).- El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la interposición del conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional contra diversos preceptos del decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Según ha explicado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, este real decreto introduce regulaciones que exceden las competencias estatales y afectan directamente a las atribuciones exclusivas de Extremadura en materia de vivienda, urbanismo y autonomía financiera.

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Ha recordado que la interposición del conflicto de competencias se aprueba después de que el Gobierno de España haya rechazado íntegramente el requerimiento de incompetencia formulado por la Junta "sin atender ninguna de las objeciones planteadas por la comunidad autónoma".

Para Bautista, la respuesta del Gobierno de España no corrige las extralimitaciones detectadas y obliga a la comunidad autónoma a defender su marco competencial ante el Tribunal Constitucional. EFE

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