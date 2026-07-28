Exchófer de Bárcenas dice que no dudó de Kitchen viendo las ilegalidades del extesorero

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Madrid, 28 jul (EFE).- La defensa del exchófer de Luis Bárcenas Sergio Ríos ha destacado que su cliente no dudó nunca de la licitud de la llamada operación Kitchen "cuando él estaba viendo todas las ilegalidades que cometía a diario la familia" del extesorero del PP, que se dedicó "a mover joyas y cuadros para el blanqueo o a darle dinero para cambiarlo", lo que se conoce como 'pitufeo'.

"Sergio no conoció finalidad ilícita, conoció la trama delictiva de los Bárcenas, que tiraban de él para cambiar dinero", ha reiterado su abogado, Javier Navarro, pidiendo la absolución en su informe final ante el tribunal del juicio del caso Kitchen, que este martes quedará visto para sentencia tras cuatro meses y casi 40 jornadas.

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A este respecto ha asegurado que durante el tiempo que trabajó para la familia Bárcenas "le obligaban a cambiar billetes de 500, veía como se pagaba todo en efectivo, el renting, todo el día con billetes de 500" y ha esto ha añadido que transportaba joyas "que ya sabemos lo que pueden valer", así como cuadros, "y veía el nivel de vida", que ha subrayado que Bárcenas mantiene aún pese a no trabajar y no tener ingresos.

Ha recalcado que precisamente su captación se produjo en un encuentro con el excomisario José Villarejo en la que este le convenció de hacerlo al indicarle: "Tronco, estás moviendo joyas y dinero y si te pillan te van a dejar colgado".

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Por ello, ha abundado su defensa, el exchófer "jamás conoció finalidad ilícita porque no se dio finalidad ilícita alguna" y ha defendido de este modo que no se desviaron fondos públicos con su sueldo de confidente, ni encubrió delito alguno y "ni pudo sustraer documentos ni menos aún facilitar los móviles del señor Bárcenas".

Al igual que la mayor parte de las defensas, el abogado ha insistido en que Kitchen, denominación que no fue la que la Policía le dio al operativo, fue una operación de inteligencia "absolutamente legal" y que no se pude hacer a Sergio Ríos "responsable" de la misma solo por ser confidente.

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Máxime, ha añadido, cuando consta que hubo seis confidentes más de los que nunca se ha sabido nada y que pudieron ser los responsables de la sustracción de documentos y dispositivos que se atribuyen a su patrocinado.

Ha apuntado además que antes de su captación, tanto Bárcenas como su chófer "tenían seguimientos habituales", lo que denota, ha observado, que no tenían "confianza plena ni control" sobre él.

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También ha explicado que cuando la familia Bárcenas le contrató, por recomendación de un amigo del extesorero, conocía que Ríos había sido militar y que tenía conocimiento de conducción evasiva.

"No le cogen para pasear a 'Miss Daisy' sino a una persona que tiene capacidad para reaccionar ante un intento de secuestro o de seguimiento", ha recalcado.

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"Bárcenas, pese a negarlo, buscaba un chófer, un escolta y un guardaespaldas", ha precisado, recalcando que no tenía contrato, cobrababa "malamente y en efectivo" y jamás se firmó un contrato de confidencialidad".

Según su versión, Ríos, tras ser captado, quiso dejar a los Bárcenas porque no le pagaban, pero Villarejo le dijo que se quedara y le ofreció pagarle él, momento en el que comenzó a percibir su sueldo de confidente y ha cuestionado que le hicieran poner su firma en un recibí.

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Esta defensa ha negado la credibilidad de Bárcenas, al que ha calificado de "embustero" y ha reprochado que la Fiscalía le "compre el relato", considerando al PP como "perjudicado" de este caso.

"Mi defendido es el último mono de esta operación, pero traer aquí a ministros, secretarios de Estado, comisarios generales con una tesis que no se sostiene es increíble", ha recalcado el letrado.

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Además, ha defendido que el acceso de Sergio Ríos en la Policía es tan legal y tan lícito como la operación que se enjuicia, por la que el exconductor, suspendido de empleo y sueldo, enfrenta una petición de 12 años de cárcel por parte de la Fiscalía. EFE