Este miércoles comienza la ola de calor en España, con máximas que podrán superar los 42º

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Madrid, 28 jul (EFE).- Este miércoles comienza en España una nueva ola de calor, la cuarta del verano, con temperaturas muy elevadas y de hasta 42 grados en algunos puntos como en los valles fluviales del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y Navarra; aunque son probables los chubascos en el Pirineo de Girona.

El inicio de esta ola de calor, que se prologará hasta al menos el domingo 2 de agosto, estará acompañado de estabilidad atmosférica con predominio de cielos poco nubosos o despejados, pues solo se esperan nubes bajas en litorales de Andalucía y Mallorca por la mañana; y en litorales de Galicia y del Cantábrico, donde además son probables las brumas, con tendencia a remitir durante el día.

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Se desarrollarán algunas nubes de evolución en el sistema Ibérico y Pirineos, donde podrían darse chubascos localmente fuertes en la zona de Girona.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, Castilla y León y los archipiélagos, con valores superiores a 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria, y a los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en el valle del Ebro y Navarra; mientras que en Galicia y el Cantábrico bajarán de forma notable.

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Las mínimas subirán de manera generalizada en la Península y en Canarias, de forma notable en el alto Ebro; y solo bajarán en Cádiz, el oeste de Galicia y Menorca.

Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y los valles fluviales de la mitad sur.

Podrá darse calima en el sur de la Península y el viento será moderado y del nordeste en los litorales del sureste peninsular; flojo y del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia, y flojo y con predominio del suroeste en el resto; mientras soplará levante moderado en el Estrecho.

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En Canarias, se prevén cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur; calima en su extremo oriental y viento alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

- GALICIA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas al principio y al final del día en litorales e interior de La Coruña, con posibilidad de algunas brumas o nieblas dispersas; temperaturas en descenso, notable en las máximas en el tercio norte, aunque se alcanzarán los 36 grados en el Miño de Orense y en zonas del sur de Lugo y Orense.

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Viento flojo variable, con predominio del oeste en horas centrales y de componente norte por la tarde.

- ASTURIAS: cielo poco nuboso o despejado salvo en litoral, donde se darán intervalos de nubes bajas que pueden dar brumas matinales y vespertinas, sin descartar lloviznas o chubascos dispersos vespertinos en cordillera; temperaturas en descenso, notable en zonas del interior y del litoral; viento flojo de componente oeste en el litoral y flojo variable en el interior.

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- CANTABRIA: cielo poco nuboso o despejado, salvo en el litoral, con intervalos de nubes bajas durante la jornada, sin descartar bruma dispersa a principio y final del día; temperaturas en ascenso salvo las máximas en la mitad norte, con un descenso que podrá ser localmente notable en puntos dispersos del interior, aunque se podrán alcanzar los 36 grados en Cantabria del Ebro y los 38 en la parte sur de esa zona.

Viento flojo del oeste en el litoral, con intervalos moderados por la tarde; y flojo variable en el interior, con predominio del norte y noroeste durante horas centrales.

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- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso o despejado, salvo algo de nubosidad en mitad norte a final del día; mínimas en ascenso, máximas en descenso en mitad norte y en ligero ascenso en mitad sur, alcanzando 38-39 grados en gran parte del interior de Guipúzcoa y Álava; y viento moderado del oeste en el litoral, y de flojo a moderado en el interior, que será de componente sur al principio y rolando a componente norte por la tarde.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado; temperaturas en ligero ascenso, más acusado y localmente moderado en el noreste; con viento variable.

- NAVARRA: cielo despejado, con alguna nube de evolución vespertina aislada; temperaturas en ascenso, notable en el caso de las mínimas y pudiendo superar los 37 grados en Pirineo y vertiente cantábrica, así como los 401 en el resto, donde los 42 podrían alcanzarse en puntos de la capital y de la Ribera; con viento flojo variable, de mayor intensidad en horas centrales.

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- LA RIOJA: cielo poco nuboso con algunas nubes medias vespertinas; temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas y en la Ribera; y viento de componente sur en la sierra y variable o del este en el valle, flojo con intervalos de moderado.

- ARAGÓN: cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna por la tarde en el Pirineo y en puntos de sistema Ibérico; temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas en mitad occidental, con valores significativamente elevados salvo en zonas altas del Pirineo y del sistema Ibérico, alcanzándose los 39-40 grados en el valle del Ebro, el Bajo Aragón, la mitad sur de Huesca y valles del sistema Ibérico.

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Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en la depresión del Ebro.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, excepto intervalos de nubes bajas matutinas en el litoral de Tarragona y extremo norte del Ampurdán y nubes de evolución diurna por la tarde en Pirineo, sin descartar chubascos aislados ocasionalmente acompañados por tormenta en sector oriental.

Temperaturas en ligero ascenso, con valores elevados salvo en el litoral y prelitoral de Tarragona y zonas altas del Pirineo, alcanzándose 39-40 grados en la depresión central de Lleida y en la Conca de Tremp; viento flojo variable, con intervalos de suroeste en el litoral central por la mañana y tendiendo a predominar la componente sur por la tarde, con intervalos de sureste moderado en el sur de la depresión central.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado; máximas en ligero descenso y viento del sur y suroeste, flojo con algún intervalo de moderado por la tarde.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado; temperaturas en aumento que pueden superar los 35 en la sierra y los 38-39 grados en el resto; con viento flojo variable tendiendo a suroeste en horas centrales.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo despejado, temperaturas en ascenso que alcanzarán los 37 grados en la Serranía de Cuenca y los 39-40 grados en la Mancha de Albacete, los valles del Tajo y del Guadiana y las sierras de Alcudia y Madroña, mientras que el resto estará en aviso amarillo; con viento flojo predominando la componente sur y suroeste e intervalos de mayor intensidad de madrugada y al final del día.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas vespertinas en zonas del litoral; posible polvo en suspensión en mitad sur; temperaturas en ascenso, con valores significativamente elevados en el interior de Valencia; y viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Valencia y Castellón.

- REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso o despejado, con polvo en suspensión en litoral; mínimas en ascenso en sierras y máximas en ascenso; viento flojo variable, moderado ocasionalmente de componente este.

- BALEARES: cielo despejado; con temperaturas en ligero ascenso y viento flojo del este con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en litorales; presencia de polvo en suspensión en litoral mediterráneo; mínimas en ascenso en tercio oriental y el ligero descenso en el resto, mientras que las máximas descienden en tercio occidental y ascienden ligeramente en el resto; con viento flojo variable.

- CANARIAS: cielo poco nuboso o despejado en general, salvo nuboso a primeras y últimas horas en norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como por debajo de los 600-900 metros del norte del resto de islas.

Calima en altura, afectando a cumbres a partir del mediodía; con temperaturas en ascenso en zonas bajas, moderado en medianías y cumbres, especialmente en vertientes sur y oeste donde podrán alcanzarse localmente 30 grados, mientras que en el caso de las medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria será probable superar los 34.

Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, interior sur de Lanzarote y sur de Jandía, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes durante la segunda mitad del día. EFE