El Rayo está "muy sorprendido" por la suspensión del Estadio de Vallecas

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Madrid, 28 jul (EFE).- El Rayo Vallecano está "muy sorprendido" por la decisión de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid de suspender cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones.

"Estamos muy sorprendidos y trabajamos para solventar esta situación", indicaron a EFE fuentes del club.

Según la Comunidad de Madrid, el Rayo podrá seguir jugando en el Estadio de Vallecas tras la intervención urgente que van a llevar a cabo a partir de este miércoles por detectarse graves deficiencias de seguridad en el campo.

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El Gobierno regional llevará a cabo esta actuación después de analizar los resultados de una auditoría sobre el estado de conservación del recinto, previa a su reforma integral

Según esa auditoría encargada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, previa a la futura remodelación, se ha generado una "situación de obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" por parte del Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva que "compromete la seguridad y la operatividad del recinto". EFE

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