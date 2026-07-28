El PP tacha de "insultante" el balance de Sánchez y dice que la realidad es "corrupción integral y parálisis política"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha tachado de "insultante" el balance del curso político que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este martes y ha esgrimido que el "balance real" se resume en "corrupción integral y parálisis política" por acumular "tres condenas en ocho meses" y "cero presupuestos en cuatro años".

A través de un vídeo, Tellado ha insistido en que el balance se lo han hecho "los tribunales, las cortes y los españoles" y ha acusado a Sánchez de "desplegar" un "triunfalismo francamente insultante para todos los españoles", así como de vivir "inmerso en una burbuja de mentiras, prvilegios y corrupción".

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En este sentido, Tellado ha insistido en que el eslogan del Gobierno debería ser "huyendo o delinquiendo" en lugar de "cumpliendo". "Huyendo de la realidad, delinquiendo su gobierno, su partido, como si no hubiera un mañana", ha sostenido.

En cuanto a los tribunales, Tellado ha reiterado que desde noviembre han condenado al Fiscal General del Estado "por delinquir para favorecerle", así como a los "compinches de las primarias por robar", en alusión al exministro José Luis Ábalos, al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán y el exasesor de Transportes Koldo García.

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Asimismo, el 'popular' ha remarcado que la Justicia también ha condenado a David Sánchez, el hermano del presidente, "por participar en una operación ilegal para llevarse un sueldo público en la Diputación de Badajoz". Además, Miguel Tellado ha subrayado que hay "una una legión de 126 imputados del sanchismo desfilando por los juzgados de toda España" o que "las secretarias de Ferraz declaran hoy por el 'caso cloacas'".

"Mientras Sánchez comparece en Moncloa sus amiguitos lo hacen en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional o en los juzgados de Badajoz", ha apostillado.

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"DOS VARAPALOS PARLAMENTARIOS BIEN SONOROS"

Por otro lado, Tellado ha aseverado que Pedro Sánchez acaba el curso político con "dos varapalos parlamentarios bien sonoros" porque, de un lado, "el Congreso le ha rechazado la senda de estabilidad". "Es decir, tiene los presupuestos muertos antes de nacer. Una vez más y así lleva ya cuatro años", ha criticado.

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Asimismo, el secretario general del PP ha subrayado que Sánchez también ha renunciado a "aprobar su decreto sobre vivienda porque iba a perder esa votación". "Ese es su día a día en un Parlamento que hace más de un mes le dijo a las claras que no cuenta con su confianza", ha censurado.

El dirigente 'popular' ha insistido del mismo modo en que los españoles "también están haciendo un particular balance" y el han "dado la espalda" en Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía. "Han hablado y han emitido un mismo veredicto. Contundentes victorias del Partido Popular, sonoros batacazos del Partido Socialista", ha expresado.

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"Sánchez está cada día más solo en la calle y en el Parlamento, y más acorralado en los tribunales", ha esgrimido. Así, Tellado ha celebrado que "lo único positivo" es que "este va a ser el último balance de curso político" de Pedro Sánchez "desde la Moncloa" y ha augurado que el próximo curso será "el de las elecciones del cambio" y "del inicio de la reconstrucción nacional" que "liderará Alberto Núñez Feijóo".

"Le deseamos a Pedro Sánchez que disfrute de las vacaciones, serán las últimas que le paguemos los españoles", ha zanjado Tellado.