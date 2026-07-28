El IBEX sube el 0,55 % pendiente de la tregua en Irán y la caída de las bolsas asiáticas

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Madrid, 28 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con una subida del 0,55 % pendiente de la última tregua en Irán, mientras las bolsas asiáticas caen de nuevo, con el Kospi surcoreano a la cabeza (-10,84 %), afectadas por el descenso de las empresas tecnológicas.

En la apertura del mercado, el principal índice español, el IBEX 35, suma 130 puntos, el 0,55 %, y se sitúa en 19.856,78 puntos.

Los valores que más suben en la apertura son Cellnex, con el 1,78 %, Indra, con el 1,71 %, y Telefónica, con el 1,21 %, mientras que la mayor caída la registra ACS, con el 0,46 %, y Acciona se deja el 0,41 %.EFE

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