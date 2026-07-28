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El Gobierno envía al Congreso la ley para reforzar condenas a empresas por corrupción y el control a partidos

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Integridad Pública, una norma que, entre otras cuestiones, reforzará las condenas a empresas por corrupción e incrementará el control a los partidos políticos.

Así lo ha anunciado el propio presidente Pedro Sánchez durante su habitual balance del curso político que ahora termina, en el que ha presumido de haber puesto en marcha, a través de tres proyectos de ley, "la práctica totalidad" de las medidas que el Gobierno anunció hace un año en el marco del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.

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Entre otras medidas, Sánchez ha destacado que este proyecto de ley contempla, además de aportaciones de organismos estatales y autonómicos y de la propia sociedad civil, la creación de una nueva agencia independiente de integridad pública "con mayores funciones".

El presidente ha comentado que ahora esta propuesta se enviará al Congreso, donde espera que pueda comenzar la tramitación parlamentaria. En este punto, ha aprovechado para instar a todos los grupos a que estén "a la altura que exige el momento" y que tengan "voluntad de diálogo" para que este proyecto salga adelante.

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