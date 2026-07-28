El Gobierno de Aragón promete que dará las ayudas por los incendios forestales de forma "ágil"

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Las Consejerías del Gobierno de Aragón darán las ayudas por los incendios forestales de forma "ágil", según ha afirmado este martes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en rueda de prensa.

Vaquero ha recordado que el Gobierno de Aragón ya aprobó, meses atrás, un decreto marco para agilizar la concesión de las ayudas, por lo que no es necesario volver a llevarlas al Consejo de Gobierno, que se reúne este miércoles. Las ayudas cubrirán el 50 por ciento de los daños no asegurados.

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Por otra parte, ha apoyado la convocatoria del Consejo Nacional de Protección Civil, señalando que el Ejecutivo trabajará con las aportaciones que se expresen en esta reunión, convocado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.