El gobierno catalán recibe con "satisfacción" las nuevas amnistías dictadas por el Supremo

Guardar

Barcelona, 28 jul (EFE).- La consellera de Territorio y portavoz del gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha dicho este martes que han recibido con "satisfacción" las nuevas amnistías aplicadas por el Tribunal Supremo a dirigentes independentistas.

Este mismo martes, el Supremo ha aplicado la amnistía a Lluís María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña en 2017, condenados por un delito de desobediencia.

PUBLICIDAD

Esta decisión se suma a la amnistía a ocho manifestantes que protestaron contra la sentencia del 'procés' y otros tres miembros de la Mesa del año 2019.

También a Meritxell Serret, que fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, y que es la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

PUBLICIDAD

"Siempre hemos defendido que la ley se aplique con la máxima celeridad y sin subterfugios", ha remarcado en la rueda de prensa Paneque, que ha defendido que estas decisiones del Supremo "avalan" el contenido de la amnistía.

Ha subrayado también que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía fue "nítida" y se ha mostrado confiada en que los casos que faltan, entre ellos los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, se resuelvan con "urgencia y rapidez". EFE

PUBLICIDAD