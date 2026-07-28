El Gobierno blinda la protección a personas informantes de corrupción en el ámbito laboral

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Madrid, 28 jul (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para proteger a las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas o casos de corrupción en su empresa.

En un comunicado, el Ministerio de Trabajo detalla que esta nueva norma pretende fortalecer la protección de "quienes contribuyen a una cultura de integridad, transparencia y defensa del interés general en el ámbito laboral".

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El texto recoge la prohibición de discriminación, directa o indirecta, para el empleo o, una vez iniciada la relación laboral, la nulidad del despido durante el periodo de prueba, la nulidad de las órdenes de discriminar y de las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable o una represalia.

También se recoge la nulidad del despido por causas objetivas y la nulidad del despido por causas disciplinarias cuando se produzcan con ocasión de una revelación o de la presentación de información o comunicación.

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Las mismas fuentes detallan que serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable o una represalia contra los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

También -añaden- con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación relativas a infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. EFE