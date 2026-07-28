El fiscal de Medio Ambiente urge a actuar de forma "más eficaz" frente al cambio climático

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Madrid, 28 jul (EFE).- El fiscal de Medio Ambiente, Javier Rufino, ha señalado este martes que la situación de emergencia nacional que vive España por los incendios forestales puede servir para tomar conciencia del cambio climático y actuar de "manera más eficaz"; "nos jugamos mucho en los próximos años", ha alertado.

En un mensaje colgado en Instagram, el nuevo fiscal medioambiental y de Urbanismo ha recordado que el riesgo de sufrir incendios en este país "es mucho mayor" que en cualquier otro por contar con la "mayor superficie boscosa" de toda Europa.

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Ha dicho que en las labores para prevenir el fuego se deben "detectar, en primer lugar, los lugares de riesgo de incendio forestal, sobre todo cuando son altos", así como "determinar si, tanto las administraciones públicas, como las comunidades autónomas, las administraciones locales y los particulares están cumpliendo con los planes de prevención de incendios forestales, o los planes de autoprevención".

Rufino ha agregado que "si no se han agotado esas medidas, si se han omitido, se ha producido un delito de incendios forestales por imprudencia, por negligencia, es posible iniciar una investigación penal, sea de la Fiscalía, sea desde los juzgados de instrucción para delimitar posibles responsabilidades penales".

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En su llamamiento, el fiscal alude a la emergencia climática y subraya que "aproximadamente un 97 % de la comunidad científica, tanto en Naciones Unidas como incluso academias de Estados Unidos, reconoce la existencia del cambio climático".

Acerca de este punto, Rufino observa que "el aumento de temperatura y los efectos del cambio climático están afectando a toda Europa" y que en el norte de Europa, donde no tenían este problema, ahora lo tienen".

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"Tomar conciencia de esta situación nos puede ayudar a adoptar medidas efectivas y en eso estamos unos y otros", declara.

"El mensaje -dice- debe ser de esperanza y la parte buena que tiene este asunto es que cada día hay una mayor concienciación ciudadana".

El fiscal concluye que "esta situación de emergencia nacional puede servir para que ciudadanos y distintas personas implicadas en esta materia que estamos tocando tomen conciencia y sepan que es necesario actuar de una manera mucho más eficaz porque nos jugamos mucho en los próximos años".

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El mensaje de Rufino llega en un momento crítico en España, con múltiples incendios forestales en varias comunidades autónomas, como Madrid, Ávila, Toledo, Castellón y Almería. La última cifra oficial apunta a que en lo que va de año han ardido ya más de 173.000 hectáreas, casi seis veces más que durante el mismo periodo en 2025. EFE